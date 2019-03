Bewegung als Medizin: Die "Docs" Melanie Hümmelgen, Christian Sturm und Helge Riepenhof, alle erfahrene Mediziner, wollen mit gezielten Bewegungsstrategien Symptome deutlich verbessern und Krankheiten sogar heilen. Auf ihrer "Hausboot-Praxis" mitten in der Stadt knüpfen die Bewegungs-Docs an die Behandlungserfolge der Ernährungs-Docs an und beweisen, dass mit speziellen Bewegungstherapien schon innerhalb weniger Monate erstaunliche Ergebnisse erzielt werden können.

Ein ganzer Betrieb macht Bewegungstraining

In dieser Folge sucht ein ganzer Handwerksbetrieb Hilfe bei dem Ärzteteam: Dachdecker werden aufgrund der harten körperlichen Arbeit und der einseitigen Belastung oft von Rückenbeschwerden geplagt.

Hilfe gegen Rückenschmerzen und Bandscheibenleiden

Zunächst kommt Volker J. auf das Praxisboot. Er hatte einen Bandscheibenvorfall. Die darauffolgende Operation schien erst erfolgreich, doch nun sind die Schmerzen wieder da. Es fühlt sich an, als hätte er einen ganzen Ameisenstamm im Bein. Orthopäde Christian Sturm übernimmt den Fall. Die MRT-Aufnahmen zeigen eine Problemstelle, aber ist die auch wirklich ursächlich für die quälenden Schmerzen? Nach der Untersuchung hat der Bewegungs-Doc einen anderen Verdacht: "Hauptübeltäter könnte ein birnenförmiger Muskel unter dem Gesäßmuskel sein, der sogenannte Piriformis. Der drückt nur allzu oft auf den Ischiasnerv."

Fehlhaltungen am Schreibtisch vermeiden

Die Akrobatik auf dem Dach hat Spuren hinterlassen, aber auch die Büroarbeit: Die Chefin des Betriebs, Silke E., plagen akute Schmerzen in der Schulter: "Auch Schreibtischarbeit führt zu Fehlhaltungen und Dysbalancen", erklärt Bewegungs-Doc und Orthopäde Helge Riepenhof.

Eine Firma, viele Krankheitsbilder: Rücken, Nacken, Kalkschulter, Kniegelenke, Handgelenke, Füße. Jeder hat etwas - quer durch den Dachdecker-Betrieb, quer durch den Körper. Die Docs Christian Sturm und Helge Riepenhof steigen mit aufs Dach, um am eigenen Leib den besonderen Belastungen bei dieser Tätigkeit nachzuspüren: Schwerstarbeit in Schräglage.

Weniger Qualm, mehr allgemeine Fitness

An eine andere Baustelle geht Internistin Melanie Hümmelgen heran: "In Bauberufen liegt die Raucherquote bei über 50 Prozent - das Rauchen ist einer der größten Risikofaktoren für Herzinfarkte, Schlaganfälle und Durchblutungsstörungen der Beine." Also ab zum Rauchfrei-Kurs.

Und noch etwas: Ab sofort startet und endet der Arbeitstag für die Dachdecker mit einem intensiven Kräftigungs- und Dehnungsprogramm.

Die Bewegungs-Docs bringen den kleinen Handwerksbetrieb mächtig auf Trab - vom Dach bis runter ins Büro.