Stand: 08.04.2020 20:04 Uhr Die Bewegungs-Docs stellen sich vor

Medizin, die etwas bewegt - ohne Risiken und Nebenwirkungen: In dieser einzigartigen Fernsehreihe wird Menschen geholfen, die an ihren Gesundheitsproblemen fast verzweifeln. Die "Docs" Melanie Hümmelgen, Christian Sturm und Helge Riepenhof, alle erfahrene Mediziner, wollen mit gezielten Bewegungsstrategien Symptome deutlich verbessern und Krankheiten sogar heilen.

An Bord einer "Hausboot-Praxis" mitten in Hamburg knüpfen die Bewegungs-Docs an die Behandlungserfolge ihrer Kolleginnen und Kollegen von den Ernährungs-Docs an. Und sie zeigen, wie sich bei Gelenkbeschwerden, Herz-Kreislauf-Erkankungen, Diabetes oder Kopfschmerzen schon innerhalb einiger Monate erstaunliche Ergebnisse erzielen lassen.