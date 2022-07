Der NDR Dialog-Bus: Auf Tour durch Norddeutschland

Was ist gut am NDR? Was können wir verbessern? Das und noch mehr wollen wir von unseren Hörer*innen und Zuschauer*innen erfahren! Außerdem möchten wir aber auch mit denjenigen in Kontakt treten, die unsere Angebote gar nicht oder selten nutzen oder dem NDR kritisch gegenüberstehen und mehr über ihre Beweggründe und Nutzungsverhalten erfahren. Deshalb ist der NDR seit Anfang Juli mit einem neuen Projekt unterwegs - dem NDR Dialog-Bus.

Der NDR Dialog-Bus auf Tour

Wo der Bus stoppt, erwarten Sie spannende Gespräche mit Mitarbeiter*innen des NDR. Das Team vor Ort beantwortet Fragen zu Programm und Co., steht aber vor allem für Anregungen, Wünsche und Kritik bereit. Um möglichst viele Menschen zu erreichen, stoppt der Dialog-Bus an über 50 norddeutschen Orten. In Hamburg-Harburg, Winterhude und Dulsberg war der Bus bereits an ersten Orten Anfang Juli unterwegs, jetzt geht es weiter mit Stopps in Schleswig-Holstein, später kommen aber auch weitere Stationen in Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Hamburg dazu:

22.07., 13-17 Uhr: SUP und Wingfoil Festival Fehmarn

23.07., 14-18 Uhr: Travemünder Woche

24.07., 11-15 Uhr: Verkaufsoffener Sonntag in Lütjenburg

25.07., 8-12 Uhr: Wochenmarkt Kiel Blücherplatz

26.07., 8-12 Uhr: Wochenmarkt Schleswig Capitolplatz

28.07., 8-12 Uhr: Wochenmarkt Itzehoe Malzmüllerwiesen

Weitere Termine folgen und werden hier auf der Seite veröffentlicht.

Ihr Dialog mit dem NDR

Haben auch Sie Anregungen, Kritik oder Wünsche, die Sie dem NDR mitteilen wollen? Erzählen Sie es uns persönlich, wenn Sie den Dialog-Bus in der Stadt sehen.

Weitere Informationen NDR im Dialog: Mit dem Bus in Hamburgs Stadtteilen Was wünschen Sie sich vom NDR? NDR-Mitarbeiter sind mit dem Dialog-Bus auf Tour, um mit Hamburgerinnen und Hamburgern zu sprechen. mehr