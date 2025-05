Aufstieg perfekt! HSV kehrt in die Fußball-Bundesliga zurück Stand: 10.05.2025 23:16 Uhr Im siebten Versuch hat es der HSV geschafft: Die Hamburger gewannen am Samstagabend mit 6:1 (3:1) gegen den SSV Ulm und machten am 33. Spieltag den Aufstieg in die Bundesliga perfekt. Ulm steht als Absteiger fest.

von Sebastian Ragoß

Enttäuschte Hoffnungen und schmerzliche Niederlagen in Liga zwei: Am Sonnabend um 22:25 Uhr war das alles vergessen. Schon Minuten vor dem Abpfiff hatten sich Tausende Fans am Spielfeldrand versammelt, um den Platz zu stürmen und den Wiederaufstieg in die Fußball-Bundesliga zu feiern.

Weitere Informationen Kommentar zum Bundesliga-Aufstieg: HSV hat seine Lektion gelernt Der HSV hat den Aufstieg perfekt gemacht - und kehrt verändert in die Fußball-Bundesliga zurück, meint NDR Sportchef Gerd Gottlob in seinem Kommentar. mehr

Dann ertönte der Schlusspfiff von Schiedsrichter Max Burda - und das Volksparkstadion bebte. Die Anhänger feierten mit den Profis auf dem Rasen, Tränen flossen - Tränen der Freude. Und leider gab es beim Platzsturm wohl rund 25 Verletzte. Nach NDR Informationen mussten mehrere Personen von Sanitätern behandelt werden, einige kamen ins Krankenhaus.

Coach Polzin kündigt eine sehr lange Party an

"Wir sind wieder da, wo wir hinwollen. Wir haben alles gegeben, wir haben so viel harte Arbeit reingesteckt", freute sich Trainer Merlin Polzin, der eine sehr, sehr lange Feier ankündigte: "Ich glaube, heute und die nächsten zwei Wochen gibt es kein Ende mehr."

"Ich habe eine extrem große Einheit zwischen Hamburg und dem HSV erleben dürfen. Das macht mich sehr glücklich." HSV-Sportvorstand Stefan Kuntz

Eine lange Leidenszeit ist für den sechsmaligen deutschen Meister zu Ende, in der kommenden Spielzeit gastieren nicht mehr Braunschweig, Münster oder Hannover 96 im Volkspark, sondern Werder Bremen und Bayern München.

Keeper Daniel Heuer Fernandes, Ludovit Reis und Robert Glatzel stiegen kurz nach Abpfiff auf die Spielerbank und gaben die Party-Vorhut. Glatzel stimmte den ewigen Klassiker "Nie mehr Zweite Liga" an.

Später ging es auf der VIP-Tribüne weiter. "Wir sind so unglaublich stolz über die Art und Weise, wie wir das erreicht haben. Der Weg dahin war so schwer. Deswegen bin ich einfach stolz auf jeden Einzelnen", sagte Heuer Fernandes.

Trainer-Vertrag verlängert sich automatisch

Trainer Polzin kämpfte sich nach dem Ende der Partie zunächst durch die Menschenmassen Richtung Kabine, wurde gedrückt, geküsst, fotografiert. In der Schlussphase war er zwischenzeitlich in der Kabine verschwunden. Warum? "Ich musste einfach auf Toilette, ich hab's nicht ausgehalten. Scheiß drauf, wir haben es geschafft. Der HSV ist wieder da", sagte der Coach der erreicht hat, woran seine zahlreichen Vorgänger als HSV-Coach in der Zweiten Liga gescheitert waren - mit positivem Effekt für sich selbst: Durch den Aufstieg verlängerte sich Polzins Vertrag automatisch.

Weitere Informationen Hollywood lässt grüßen: Wie Merlin Polzin den HSV verzauberte Der Aufstiegscoach der Hamburger stand früher selbst im Volksparkstadion in der Fankurve. Nun führte er den Traditionsclub zurück in die Bundesliga. mehr

Vorfreude auf die Party den ganzen Tag lang

Für die HSV-Fans war es ein Glücksfall, dass der vorletzte Spieltag nicht mehr zeitgleich an einem Sonntagnachmittag ausgetragen wird. So konnten sich die Anhänger den ganzen Tag über bei schönem norddeutschen Frühlingswetter auf eine zünftige Party vorbereiten. In den Kneipen, beim Hafengeburtstag, am Stadion: Überall in der Hansestadt waren die Farben Schwarz, Weiß, Blau zu sehen.

Weitere Informationen News-Blog: Bundesliga! Wilde Aufstiegsparty im Volksparkstadion Erlösung nach sieben Jahren, der HSV ist wieder Bundesligist. Die Frauen spielen am Sonntag. Der News-Blog zum Saisonendspurt. mehr

Auf den Tribünen im Volkspark dominierte dann das Blau, gepaart mit einer unbändigen Vorfreude. Was bei aller Aufstiegseuphorie in Hamburg fast schon vergessen wurde: Für Ulm ging es im Kampf um den Klassenerhalt um alles. Nur ein Sieg beim HSV würde die kleine Chance überhaupt noch am Leben erhalten.

Ulm geht in Führung - doch der HSV behält die Nerven

Und der Außenseiter stürzte sich mutig in die Partie, sorgte direkt nach dem Anpfiff für allerlei Chaos in der Hamburger Defensive und ging früh in Führung. Tom Gaal traf nach einer schlecht geklärten Ecke zum 1:0 (7.). Würde der HSV etwa…?

Nein, er wackelte zwar auch im weiteren Verlauf der ersten Hälfte einige Male. Doch Reis gelang schnell der Ausgleich (1:0) – und als Keeper Heuer Fernandes einen Elfmeter von Semir Telalovic (36.) parierte, spürte jeder: Das Blatt wird sich zu Gunsten der Hamburger wenden.

"Nie mehr Zweite Liga"

Das tat es noch vor der Pause: Ransford-Yeboah Königsdörffer mit einem tollen Heber (42.) und Davie Selke (45.+4) per Kopf sorgten dafür, dass sich die HSV-Fans auf die anstehende Aufstiegsparty vorbereiten konnten.

Und falls es doch noch Zweifler gegeben haben sollte: Mit einem Slapstick-Eigentor von Philipp Strompf (49.) war die Begegnung endgültig entschieden. Zeit, bewährtes Fußball-Liedgut anzustimmen: "Nie mehr Zweite Liga", hallte es bereits zu diesem Zeitpunkt durch die Arena. "Tor für den HSV" nur wenig später. Erneut traf Königsdörffer (62.). Den Schlusspunkt setzte schließlich Daniel Elfadli (86.).

Die Party Aufstiegsparty war zu diesem Zeitpunkt aber schon in vollem Gange. Nach langer Dursttrecke gibt es endlich wieder etwas zu feiern beim HSV.

33.Spieltag, 10.05.2025 20:30 Uhr Hamburger SV 6 SSV Ulm 1 Tore: 0: 1 Gaal (7.) 1 :1 L. Reis (10.) 2 :1 Königsdörffer (42.) 3 :1 Selke (45. +4) 4 :1 Strompf (49., Eigentor) 5 :1 Königsdörffer (62.) 6 :1 Elfadli (86.)

Hamburger SV: Heuer Fernandes - Mikelbrencis, Poreba (80. Richter), Elfadli, Muheim (81. Stange) - Meffert - Königsdörffer (69. Karabec), L. Reis - Sahiti (46. Baldé), Selke (69. Glatzel), Dompé

SSV Ulm: N. Thiede - Allgeier, Strompf, Gaal - Rösch (84. Joh. Reichert), Dressel, Brandt, Keller (46. Chessa) - Krattenmacher (67. Ludwig) - Telalovic (67. Röser), Higl (89. Leipertz)

Zuschauer: 57000 (ausverkauft)



Weitere Daten zum Spiel Heuer Fernandes - Mikelbrencis, Poreba (80. Richter), Elfadli, Muheim (81. Stange) - Meffert - Königsdörffer (69. Karabec), L. Reis - Sahiti (46. Baldé), Selke (69. Glatzel), DompéN. Thiede - Allgeier, Strompf, Gaal - Rösch (84. Joh. Reichert), Dressel, Brandt, Keller (46. Chessa) - Krattenmacher (67. Ludwig) - Telalovic (67. Röser), Higl (89. Leipertz)57000 (ausverkauft)

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 11.05.2025 | 22:50 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel HSV 2. Bundesliga