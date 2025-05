Hamburger Hafengeburtstag 2025: Feuerwerk und Schlepperballett Stand: 11.05.2025 00:18 Uhr Am zweiten Tag des Hamburger Hafengeburtstags gehörten eine Rettungsaktion, das Schlepperballett, das große Feuerwerk und eine Live-Show mit Johannes Oerding zu den Höhepunkten.

Die SOS Joint Rescue Operation, eine Rettungsübung auf der Elbe, war das erste große Ereignis am Sonnabend. Feuerwehr, Wasserschutzpolizei und Bundeswehr probten einen Rettungseinsatz mit Hubschrauber auf der Elbe. Dafür wurde der Brand einer Schute im Hamburger Hafen simuliert, bei dem Menschen über Bord gegangen waren und gerettet werden mussten.

Schlepperballett beim Hafengeburtstag

Das zweite Großereignis war das Schlepperballett. Am Nachmittag drehten die Schlepper im Hafen unter anderem zu Walzer und Filmmusik ihre Pirouetten. Das Schlepperballett gehört traditionell zu den Publikumsmagneten des Hamburger Hafengeburtstages. Tausende Besucherinnen und Besucher verfolgten das Spektakel an dem Landungsbrücken.

Live-Show mit Johannes Oerding und Wincent Weiss

Wie schon am Freitag gab es auch mit "Elbe in Concert" wieder eine Live-Show auf der Elbe. Auf der schwimmenden Bühne standen Johannes Oerding, Wincent Weiss, Fünf Sterne deluxe, David Puentez und Orange Blue. Auch das Hamburg Ballett trat auf.

Großes Feuerwerk an den Landungsbrücken

Das Finale des Abends war das große Feuerwerk, das ab 22.45 Uhr über der Elbe zu sehen war, zu den Klängen von DJ David Puentez. Zudem gibt es auf der gesamten Hafenmeile verschiedene Bühnen mit Livemusik. Dazu zählt auch die Bühne von "Landungsbrücken Open Air". Die Show Acts werden präsentiert von NDR 90,3 Moderator Philipp von Kageneck.

Einlaufparade: Feierliche Eröffnung am Freitag

Am Sonntag endet der Hafengeburtstag. Um 18 Uhr findet die Auslaufparade statt, bei der die Schiffe den Hafen verlasen. Der Hafengeburtstag erinnert an die offizielle Geburtsstunde des Hafens am 7. Mai 1189. Dieses Datum trägt ein Freibrief des deutschen Kaisers Friedrich Barbarossa, in dem er den Hamburgern wichtige Privilegien wie die zollfreie Fahrt auf der Unterelbe bis zur Nordsee zusichert.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 10.05.2025 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schifffahrt Hamburger Hafen