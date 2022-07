Sendedatum: 01.07.2022 22:00 Uhr The Green Garage: Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Wie können wir unseren Alltag so verändern, dass das Klima möglichst bald weniger leidet durch unseren Konsum? Marianus von Hörsten brennt für das Thema Nachhaltigkeit und will mit der neuen Reihe The Green Garage aus einer kleinen grünen Garage heraus die Welt ein bisschen besser machen. Mit der Unterstützung einer Vielzahl von Expertinnen und Experten startet er in ein neues, weniger verschwenderisches Zeitalter. Mal sind sie direkt zu Besuch in der Garage, meistens aber zugeschaltet, denn auch die Produktion soll möglichst nachhaltig sein. In The Green Garage wirft Marianus einen frischen Blick auf die Klima-Themen unserer Zeit, präsentiert spannende Fakten, erklärt komplizierte Sachverhalte mithilfe von einfachen Cartoons und scheut dabei auch eine hohe Informationsdichte nicht. Die Kiste mit dem Klima ist nun mal komplex.