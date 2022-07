Marianus von Hörsten: Nachhaltig kochen und leben Stand: 30.06.2022 09:49 Uhr Marianus von Hörsten betreibt ein Restaurant in Hamburg. Dort kocht der 30-Jährige überwiegend saisonal und regional. In seiner Sendung The Green Garage möchte er dazu anregen, nachhaltiger zu konsumieren.

"Die Hofweide war unser Fußballplatz, grüne Mehrwegkisten unsere Tore." Marianus von Hörsten wächst auf einem Bio-Hof in der Nordheide bei Buchholz zwischen Kühen und Ziegen auf. Seine Eltern betreiben nachhaltige Landwirtschaft - und so lernt Marianus von klein auf, die Natur und deren Produkte wertzuschätzen. "Es riecht nach Salz und Karamell, nach Erde und Leberwurst, nach Kartoffeln ... Und das Gemüse ist nicht das schönste, weil es das schmackhafteste, das authentischste ist", erinnert er sich in seinem Kochbuch "Meine Hofküche".

Weitere Informationen The Green Garage: Klimaschutz und Nachhaltigkeit Was können wir im Alltag tun, um nachhaltiger zu leben? Darum geht es in The Green Garage mit Marianus von Hörsten. mehr

Marianus von Hörsten zum besten Jungkoch gekürt

Doch als jungen Mann zieht es Marianus weg aus der Heimat in die weite Welt: Er bricht das Abi ab, reist nach Afrika - und kommt schließlich mehr zufällig zum Kochen. Das macht er so gut, dass er schon bald Preise und Auszeichnungen bekommt: 2017 wird Marianus von Hörsten zum Weltmeister der Jungköche gekürt, ein Jahr später gewinnt er den "Next Chef Award". 2019 erfüllt er sich einen Traum und eröffnet mit Kolleginnen und Kollegen ein Restaurant in Hamburg. Dort gilt ein Wertesystem, das verbindet und zusammenfügt, was zusammengehört: Heimat, Nachhaltigkeit, Gemeinsinn und Augenhöhe.

Weniger Verschwendung zum Schutz des Klimas

Seine Wurzeln spielen bei seiner Arbeit stets eine Rolle, denn das nachhaltige Leben hat Marianus von Hörsten geprägt. Weniger Verschwendung und weniger Konsum für mehr Schutz des Klimas - das beschäftigt ihn bei seiner täglichen Arbeit als Koch. Und so fragt er sich angesichts von der Überfischung der Meere, "ob es heute überhaupt noch nachhaltig ist, Fisch zu servieren? Und wie viel darf ich essen?" Für sein Restaurant hat er da schon eine recht radikale Antwort gefunden.

Mit The Green Garage die Welt ein bisschen besser machen

Auf den Tisch kommen bei ihm deswegen hauptsächlich saisonale und regionale Produkte. Dazu gehörten Blutwurst mit Kartoffelpüree oder Ochsenherz mit Petersiliensalat - gekocht mit viel Herzblut. Das bringt Marianus von Hörsten auch für das neue Format The Green Garage mit. In der Sendung will er zeigen, wie Menschen weniger verschwenderisch mit Ressourcen umgehen können - immer mutig und positiv, ohne dabei belehren zu wollen. Es geht darum, den Alltag so zu verändern, dass das Klima möglichst bald weniger unter unserem Konsum leidet. Ob bei der Zubereitung von Rind oder Fisch, beim Kauf von Mode oder im Umgang mit Lebensmitteln und Verpackungen.

Dieses Thema im Programm: NDR Talk Show | 01.07.2022 | 22:00 Uhr