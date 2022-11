Saisonkalender für heimisches Gemüse, Obst und Salat Stand: 21.11.2022 10:10 Uhr Wer Gemüse nachhaltig konsumieren will, sollte saisonal kaufen. Doch wann haben heimisches Gemüse, Obst und Salat eigentlich Saison? Ein Saisonkalender verschafft Verbrauchern einen Überblick.

In Supermärkten sind viele Gemüse- und Obstsorten sowie Salate ganzjährig verfügbar. Dadurch verlieren Verbraucher zunehmend das Bewusstsein dafür, welche Nahrungsmittel eigentlich heimisch sind und welche gerade Saison haben. Dabei hat das Verzehren von saisonalem Gemüse, Obst und Salaten viele Vorteile: So enthält frisches Gemüse vom Feld laut Verbraucherzentrale mehr gesunde Inhaltsstoffe, da es reif geerntet und gleich verzehrt wird. Darüber hinaus schont regionaler, saisonaler Verzehr die Umwelt und unterstützt lokale Bauern und Betriebe.

Saisonkalender für heimisches Gemüse von Dezember bis Mai Dezember, Januar, Februar und März April und Mai Champignons Blumenkohl Chinakohl Brokkoli (nur im Mai) Feldsalat Champignons Grünkohl Chinakohl Kartoffeln Gurken Knollensellerie Kartoffeln Kürbis Knollensellerie Möhren Kohlrabi (nur im Mai) Pastinaken Lauchzwiebeln Rettich Möhren Rosenkohl (nicht im März) Pastinaken (nur im April) Rote Bete Radieschen Rotkohl Rettich Spitzkohl (nicht im März) Rhabarber Weißkohl Rote Bete Wirsingkohl Rotkohl Zwiebeln Spargel Spinat Spitzkohl (nur im Mai) Staudensellerie (nur im Mai) Tomaten (nur im Mai) Weißkohl Wirsingkohl Zwiebeln

Saisonkalender für heimisches Gemüse von Juni bis November Juni, Juli und August September, Oktober und November Blumenkohl Blumenkohl Bohnen (nicht im Juni) Bohnen Brokkoli Brokkoli Champignons Champignons Chinakohl Chinakohl Erbsen Erbsen (nicht im November) Gurke Gurke (nicht im November) Kartoffeln Grünkohl (nicht im September) Knollenfenchel Kartoffeln Knollensellerie Knollenfenchel Kohlrabi Knollensellerie Lauchzwiebeln Kohlrabi Mangold Kürbis Möhren Lauchzwiebeln Radieschen Mangold (nicht im November) Rettich Möhren Rhabarber (nicht im August) Pastinaken Rote Bete Radieschen Rotkohl Rettich Spargel (nur im Juni) Rosenkohl Spinat Rote Bete Spitzkohl Rotkohl Staudensellerie Spinat Tomaten Spitzkohl Weißkohl Staudensellerie Wirsingkohl Tomaten (nicht im November) Zucchini Weißkohl Zuckermais (nur August) Wirsingkohl Zwiebeln Zucchini (nicht im November) Zuckermais (nicht im November) Zwiebeln

Freilandanbau, geschützter Anbau und Lagerware

Doch saisonal ist nicht gleich saisonal, es gibt Unterschiede beim Anbau. So bezeichnet Freilandanbau den Anbau von Gemüse und Salaten auf dem freien Feld. Da einige Gemüsesorten nur in sehr kurzen Zeiträumen im Jahr auf dem freien Feld wachsen, wird ihre Anbau- und Erntezeit durch den "geschützten Anbau" verlängert. Dabei gedeihen sie auf dem Feld unter Folie oder Vlies oder in unbeheizten Gewächshäusern.

Um die Verfügbarkeit zeitlich zu verlängern, können außerdem Maßnahmen ins Spiel kommen, die zusätzliche Energie benötigen, beispielsweise durch den Anbau in beheizten und beleuchteten Gewächshäusern oder durch Lagerung. Als Lagerware bezeichnet man Gemüse und Obst, das bis zum Verkauf teils über Monate durch Kühlung frisch gehalten wird.

Was bedeutet eigentlich Saisonalität?

Eine einheitliche Definition für Saisonalität gibt es nicht. Die von Produzenten, Lebensmittelhandel und Umweltorganisationen gehen weit auseinander. Die Wiener Umweltschutzorganisation "Global 2000" etwa versteht ausschließlich solche Lebensmittel als saisonal, die auf dem freien Feld oder im geschützten Anbau wachsen, aber keine zusätzliche Energie durch Beheizung oder Beleuchtung benötigen.