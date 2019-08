Stand: 30.08.2019 11:06 Uhr

Abgelaufene Lebensmittel: Zu schade für den Müll

Wer kennt das nicht? Die Butter ist im Kühlschrank nach hinten gerutscht und nun ist das Mindesthaltbarkeitsdatum erreicht. Kein Fall für die Mülltonne, meint die Verbraucherzentrale Hamburg. Ein abgelaufenes Datum bedeute nicht, dass das Produkt verdorben oder gesundheitsschädlich sei. Butter oder Joghurt etwa könne man auch mehrere Wochen bis Monate über das Mindesthaltbarkeitsdatum hinaus verwenden.

Abgelaufene Lebensmittel: Zu schade für den Müll Mein Nachmittag - 28.08.2019 16:20 Uhr Wenn Lebensmittel im Supermarkt abgelaufen sind, landen sie meist im Abfall. Aber oft wären sie noch völlig essbar - und dieses Essen könnte anderen helfen. Was muss sich ändern?







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Wie erkennt man verdorbene Nahrungsmittel?

Auch Ernährungsexperte Dr. Matthias Riedl rät Verbrauchern, sich nicht allein am Mindesthaltbarkeitsdatum zu orientieren. "Wir können uns auch auf unsere Sensorik verlassen. Wir riechen, schmecken und sehen ja, ob sich ein Lebensmittel etwa verfärbt hat oder anders schmeckt."

Generell gelten für unterschiedliche Lebensmittel unterschiedlichen Fristen. So bleibt der Inhalt ungeöffneter Konservendosen noch für Jahre genießbar. Auch Wein oder Mineralwasser hält sich in verschlossenen Flaschen jahrelang. Bei Wasser wird es erst kritisch, wenn es trüb aussieht und Konservendosen gehören in den Müll, wenn sie stark aufgebläht sind oder eingeknickte Seitenwände haben. Schokolade verliert zwar an Aroma, ist aber selbst nach Monaten und mit einem hellgrauen Belag noch unbedenklich zu genießen.

Vorsicht bei frischem Fleisch und Fisch

Allerdings gibt es auch Nahrungsmittel, bei denen das Haltbarkeitsdatum nicht überschritten werden sollte. Dazu gehören frisches Fleisch und Hackfleisch sowie frischer Fisch. Ein wichtiges Kriterium sollte stets der Geruch sein. Lebensmittel, die muffig, gärig oder faulig riechen, dürfen nicht mehr verwendet werden. Welche Lebensmittel nach dem Ablauf des entsorgt werden müssen und welche man noch ohne Bedenken essen kann, zeigt eine Übersicht mit Checkliste der Verbraucherzentrale.

Viel Essbares landet im Müll

Laut einer Studie der Universität Stuttgart wirft jeder Bundesbürger pro Jahr rund 85 Kilogramm Lebensmittel in den Müll, etwa 37 Kilo davon wären vermeidbar. Es lohnt sich also, das Mindesthaltbarkeitsdatum nur als Orientierung zu nutzen, beim Einkauf von Lebensmitteln genau zu planen und diese zu Hause richtig zu lagern.

Weitere Informationen Lebensmittel richtig einkaufen statt wegwerfen Jeden Tag landen tonnenweise Lebensmittel im Müll, weil Verbraucher zu viel einkaufen. Wer richtig plant und lagert, kann das vermeiden und spart dabei noch viel Geld. mehr So bleibt Brot lange frisch Brot schmeckt frisch am besten. Wenn es richtig gelagert wird, ist es aber auch noch nach einigen Tagen lecker. Worauf sollte man dabei achten? Welche Sorten halten am längsten? mehr

Dieses Thema im Programm: Mein Nachmittag | 28.08.2019 | 16:20 Uhr