Dariadaria: "Den Strickpulli muss ich nicht jeden Tag waschen" Stand: 24.06.2022 17:26 Uhr Madeleine Alizadeh produziert nachhaltige Mode. Die Unternehmerin aus Wien ist durch ihren Blog unter "Dariadaria" bekannt geworden, den sie bis 2017 betrieb. Im gleichen Jahr gründete sie ihr Modelabel Dariadéh.

Was sind aus Deiner Sicht die schlimmsten Sünden der herkömmlichen Textilindustrie?

Daria Daria: Das Grundproblem ist das Volumen, in dem produziert wird: die Mengen. Das ist das größte Problem von Fast Fashion. Und das Problem, warum sie ökologisch in der Zwickmühle sind, in der sie sind.

Wenn du die Umweltprobleme benennen solltest, die nach wie vor durch die herkömmliche Textilindustrie verursacht werden, was sind die Kernprobleme?

Daria Daria: Auf jeden Fall die Emissionen, die die Textilindustrie verursacht, sowohl in der Herstellung als auch im Vertrieb der Textilien, als auch im kurzen Zyklus, in dem sie genutzt oder nicht genutzt werden. Da liegt natürlich auch ein Anteil bei den Konsumenten, große Teile natürlich in der Produktion, und dann aber auch in dem, was mit dem Kleidungsstück am Ende seines Lebens passiert. Wenn wir über Recycling sprechen - da werden auch noch mal Emissionen verursacht. Ich glaube, das ist das größte Problem.

Wenn du aus deiner Erfahrung als Produzenten und Unternehmerin ein Kleidungsstück benennen solltest - was das Schlimmste überhaupt?

Daria Daria: Es kommt immer darauf an, aus welcher Richtung man das beleuchtet. Als Verfechter von Tierschutz ist es natürlich ein chemisch bearbeiteter Pelz, der irgendwo in in Bangladesch hergestellt wird und wo sowohl das Tier als auch der Mensch, der das versteht, darunter leidet. Aber das macht jetzt natürlich nicht das Gros aus und ich glaube, man kann auch gar nicht so sagen, was ist schlimmer, weil die Standpunkte immer andere sind: Chemikalien, Wasser, Emissionen, ethisches Tierwohl, Arbeitsbedingungen. Ich glaube, das nachhaltigste Kleidungsstück ist das, was mit einer sinnvollen Faser hergestellt wurde und die den geringsten Impact hat.

Was passiert, wenn wir so weiter shoppen und uns kleiden wie bisher? Was würde aus deiner Sicht passieren?

Daria Daria: Also, wenn man sich die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen anschaut, dann ist es ganz klar, dass das Klimaziel einfach nicht erreicht werden kann. Wenn man sich auch anschaut, den Impact, den die Textilindustrie hat, sie spielt ganz vorne mit, gemeinsam mit dem Transportsektor.

Was war der Kipppunkt, der dich bewogen hat, in Richtung Nachhaltigkeit zu steuern?

Daria Daria: Es gab da tatsächlich einen Punkt im Jahr 2013. Da habe ich eine Doku gesehen im deutschen Fernsehen. Da ging es um Leder, Gerbereien in Bangladesch und was Leder auf der Haut von Konsumenten, vor allem Kindern, macht. Aber auch bei den Menschen, die das herstellen. Für mich war Leder ein Qualitätsprodukt, aber zu sehen, wie belastet der Großteil des Leders ist, das war für mich ziemlich schockierend. Und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, ich dreh jetzt jedes einzelne Label um in meinem Kleiderschrank. Seit neun Jahren setze ich mich jetzt mit diesem Thema auseinander. Und 2017 habe ich mein Unternehmen gegründet.

Würdest du sagen, ist deine Modelinie wirklich schon komplett nachhaltig oder bist du selber noch unzufrieden? Wo hakt es noch im täglichen Prozess?

Daria Daria: Also, ich glaube absolute Aussagen kann man nie treffen und es ist populistisch von mir zu behaupten, dass das so wäre. Es gibt ja keine Definition für den Begriff Nachhaltigkeit. Ich glaube nur, dass man nachhaltiger agieren kann. Ich glaube, jeder, der sagt, meine Produktion und Wertschöpfungskette bei Textilien ist hundert Prozent nachhaltig, das ist meiner Meinung nach einfach eine Lüge. Denn was bedeutet hundert Prozent nachhaltig überhaupt?

Ist es denn dein Eindruck, dass jetzt immer mehr Leute auf diesen Zug Nachhaltigkeit aufspringen? Und sich einfach dieses Label aufdrücken?

Daria Daria: Genau. Das ist nicht nur mein Eindruck, sondern es ist auch nachvollziehbar anhand vorhandener Daten. Es gibt auch jedes Jahr diesen McKinsey-Report "State of Fashion" - den kann ich empfehlen, wenn man sich mal reinlesen möchte. Ist auch für Laien einfach verständlich. Und da wurde auch ganz klar erhoben, dass die Nachfrage sehr, sehr groß ist. Also viele Konsumenten wollen nachhaltiger kaufen bei ihren liebsten Brands.

Auch der Marktanteil ist einfach enorm gestiegen. Also das ist einfach ein Trend, der sich verzeichnen lässt. Aber es gibt dann immer einen sogenannten Editor Gap, also eine Diskrepanz zwischen dem, was man will und dem, was man tut. Und das, was man will, ist sehr viel in Sachen Umfragen. Eben dass Verbraucher nachhaltige Mode konsumieren wollen. Und das Verhalten macht sich dann aber an viel mehr Dingen fest, nämlich wie teuer und verfügbar es ist. Und so weiter und so fort. Und diese Diskrepanz, glaube ich, die gilt es zu schließen.

Nachhaltige Mode kann sich ja nicht jeder leisten. Wirst du häufiger mit dieser Kritik konfrontiert?

Daria Daria: Total und diese Kritik ist auch berechtigt. Es kann nicht sein, dass Nachhaltigkeit Luxus ist. Wieso können sich nur besser Verdienende Biolebensmittel leisten? Man redet immer sehr viel darüber, was die Konsumenten richtig machen sollen. Aber es ist eben auch eine privilegierte Frage. Eine alleinerziehende Mutter von drei Kindern wird sich jetzt nicht den Bio-Strampler für 50 Euro kaufen. Auch als Unternehmerinnen gibt es keinerlei Anreize für mich, das zu tun, was ich tue. Es ist de facto teurer. Ich zahle gleich viele Steuern, ich habe viel mehr Aufwand. Es ist viel, viel anstrengender und mühsamer, das zu tun und zu überwachen und diese Lösungen zu finden. Und dafür wird mir nichts geschenkt, außer vielleicht die Anerkennung.

Hat die breite Masse überhaupt eine echte Chance, schon nachhaltig einzukaufen. Oder ist das derzeit noch unrealistisch?

Daria Daria: Der Anteil an Biobaumwolle liegt weltweit bei einem Prozent. Da stellt sich dann immer die Frage, wieso ist mehr im Umlauf als produziert wird? Gibt es da Dinge, die vielleicht anders gelabelt werden? Also ich glaube, die aktuelle Nachfrage ist nicht zu decken.

Billige Modeprodukten halten oft nur zwei Wäschen. Das ist in der Summe dann auch teuer.

Daria Daria: Unsere Kleidung ist komplett ohne konventionelle Synthetik, was sehr selten ist. Also wir sprechen dann nicht nur darüber mit, wie unsere Kundinnen und Kunden das waschen sollen - mit was für Waschmittel, sondern auch über Schleuderzahlen. Wenn ein Kleidungsstück beim Waschen kleiner wird, hilft drüber bügeln, sodass die Farbe sich über die Wärme wieder ein bisschen weitet. Und, wie oft muss man gewisse Dinge überhaupt waschen? Also den Strickpulli muss ich nicht jeden Tag waschen, den kann ich auch mal auslüften lassen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil ein großer Teil der Emissionen schon bei der Pflege entsteht.

Wie sieht es in deinem Kleiderschrank in deinem persönlichen Kleiderschrank aus?

Daria Daria: Bei mir denken immer alle, dass ich gegen Konsum bin. Das bin ich nicht. Ich stelle Mode her, es ist Teil meines Jobs, mir viele Sachen anzuschauen, um sie zu testen. Ich würde nicht sagen, dass mein Kleidungsstil nachhaltig ist; ich habe viel Zeug und ich konsumiere auch viel Zeug, weil ich mich einfach sehr viel erkundige. Das ist wie bei Winzern, wenn die selbst keinen Wein trinken, dann ist es vielleicht ein bisschen kontraproduktiv für den Beruf, wenn man nicht weiß, was man da eigentlich macht.

Ich habe eine Kooperation mit einem Second Hand Laden vor Ort, wo Teile aus meinem Kleiderschrank verkauft werden und die Hälfte wird gespendet von den Erlösen. Mein Kleiderschrank ist relativ durchgemischt. Ich habe viele nachhaltige Brands, hauptsächlich Secondhand. Ich habe aber auch Fast-Fashion-Teile.

