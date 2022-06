Wurst ist ungesund: Je weniger, desto besser Stand: 10.06.2022 20:16 Uhr Wer viel verarbeitetes Fleisch isst, stirbt früher. Das haben Wissenschaftler in Studien belegt. Warum ist das so? Und welche gesunden Alternativen gibt es zu Wurst?

Auch wenn sich immer mehr Menschen in Deutschland vegetarisch oder sogar vegan ernähren, ist der Verzehr von Fleischwaren wie Wurst und Schinken mit 27,3 Kilogramm pro Kopf im Jahr 2020 hierzulande enorm. Im Durchschnitt sind das 75 Gramm verarbeitetes Fleisch pro Tag, doch der Durchschnitt täuscht: Da mehr und mehr Menschen ganz auf Fleisch verzichten (12 Prozent im Jahr 2021) oder zumindest ihren Fleischkonsum drastisch reduziert haben (55 Prozent), entfallen auf das verbliebene Drittel der Verbraucher noch deutlich höhere Mengen. Und da vor allem junge Frauen und Männer unter 30 auf Fleisch verzichten, betrifft das umso mehr ältere Konsumenten. Für sie sind Wurstwaren fester Bestandteil des Abendessens. Dabei ist bereits seit 2010 nachgewiesen, dass verarbeitetes Fleisch Krebs auslösen kann.

Als verarbeitetes Fleisch gelten alle Fleischerzeugnisse, die durch Prozesse wie salzen, räuchern, reifen oder fermentieren verändert wurden. Dazu gehören zum Beispiel Schinken und Würste.

Studie: Wer viel Wurst isst, stirbt früher

Wissenschaftler der Universität Harvard fanden 2012 heraus: Wer viel verarbeitetes Fleisch isst, stirbt früher. Für ihre Studie analysierten die Forscher die Ernährung von 37.698 Männern und 83.644 Frauen über einen Zeitraum von bis zu 26 Jahren. Obwohl im Vorfeld bei allen Probanden Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs ausgeschlossen worden waren, starben fast 6.000 Teilnehmer an Herz-Kreislauf-Erkrankungen und mehr als 9.000 an Krebs.

Die Ergebnisse waren eindeutig:

Wer täglich eine Portion rotes Fleisch isst, dessen Sterberisiko steigt um 13 Prozent.

isst, dessen Sterberisiko steigt um 13 Prozent. Wer täglich verarbeitetes Fleisch isst, steigert das Sterberisiko sogar um 20 Prozent.

Der Effekt ist abhängig von der Dosis:

Mit jeden 50 Gramm verarbeitetem Fleisch mehr pro Tag steigt das Risiko weiter.

Studienteilnehmer, die ein Fleischgericht durch anderes Protein wie Fisch, Milchprodukte oder Hülsenfrüchte ersetzten, konnten ihre Sterberate verringern.

Statistisch gesehen hätten fast 17 Prozent der Studienteilnehmer ihren Tod durch eine Herz-Kreislauf- oder Krebserkrankung verhindern können, wenn sie den Konsum von rotem verarbeitetem Fleisch reduziert hätten.

Verarbeitetes Fleisch: Studien belegen Risiko

Mittlerweile haben zahlreiche internationale Studien die Ergebnisse bestätigt und vielfach belegt, dass der Konsum von verarbeitetem Fleisch ungesund ist. Immer wieder zeigt sich, dass der Verzehr die Häufigkeit von Krebs- und Herz- Kreislaufkrankheiten erhöht.

So belegte eine Auswertung von nahezu 1.600 Studien durch Forscher der Harvard University School of Public Health, dass täglich 50 Gramm verarbeitetes Fleisch das Risiko für Herzerkrankungen um bis zu 42 Prozent erhöhen und die Wahrscheinlichkeit für Diabetes um etwa 19 Prozent steigern.

Besonders bei Magen- und Darmkrebs ist der Zusammenhang so eindeutig nachgewiesen, dass die Weltgesundheitsorganisation (WHO) verarbeitetes Fleisch in die gleiche Gefahrenkategorie eingestuft hat wie Tabak, Asbest und Alkohol - als "krebserregend beim Menschen".

Warum macht verarbeitetes Fleisch krank?

Noch nicht erforscht ist, warum verarbeitetes Fleisch krank macht, was genau dabei der entscheidende Faktor ist oder ob mehrere ungesunde Eigenschaften zusammenspielen. Drei Vermutungen:

Verarbeitetes Fleisch ist oft gepökelt oder mit Salz versetzt. Im Körper bildet das Nitrat mit der Magensäure krebserregende Nitrosamine .

. Ein weiterer Faktor ist die Zubereitung: Bei sehr heißem Pfannenbraten oder beim Grillen entstehen aromatische Kohlenwasserstoffe und Amine. Auch sie gelten als krebserregend.

und Amine. Auch sie gelten als krebserregend. In Wurst stecken viele gesättigte Fettsäuren, die wahrscheinlich in Kombination mit Kohlenhydraten die Blutfette ungünstig beeinflussen.

Wie viel Wurst essen?

Bisher empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) immer noch den Verzehr von maximal 300 bis 600 Gramm Fleisch und Fleischerzeugnissen pro Woche, also 42 bis 85 Gramm pro Tag. Das halten Ernährungsmediziner angesichts der mittlerweile seit vielen Jahren bekannten Risiken aber für deutlich zu viel und raten zu maximal 20 Gramm pro Tag. Das entspricht etwa einer dünnen Scheibe Schinken.

Wie gesund sind die Alternativen zu Wurst?

Statt Wurst und Schinken wird zum Abendbrot gern Käse verwendet. Tatsächlich gelten Milchprodukte im Vergleich zu verarbeitetem Fleisch als weniger schädlich, aber in Maßen. Mehr als 50 Gramm sollten es nicht sein. Außerdem kommt es auf die Käsezubereitung an. So gilt zum Beispiel Hüttenkäse als gesünder als Schnittkäse.

Vegetarische und vegane Wurstersatzprodukte basieren auf Eiweißlieferanten wie Milch, Eiern, Soja, Seitan, Erbsen oder Lupinen. Auch wenn sie im Vergleich zu Wurst und Schinken weniger schädlich sind, gibt es bei diesen Produkten große Unterschiede bei der Verarbeitung und den verwendeten Zusatzstoffen. Ernährungsmediziner raten, Produkte mit besonders langen Zutatenlisten nur selten zu verzehren.

Als ideal gelten pflanzliche Aufstriche wie zum Beispiel Tomatenmark, Avocadomus oder Hummus, die ohne sich ohne großen Aufwand auch selbst zubereiten lassen.

