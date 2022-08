Omikron-Impfstoffe: Wann kommt der angepasste Corona-Schutz?

Die vorhandenen Impfstoffe zielen gegen den Wildtyp, also die Virusvariante zu Pandemiebeginn. Das Coronavirus hat sich seitdem aber immer wieder verändert und kann den Impfschutz teilweise umgehen. Die Impfstoffe schützen zwar weiterhin gut gegen schwere Verläufe, aber nicht so gut vor Ansteckung mit den Omikron-Varianten.

Gesunde, jüngere Menschen können auf den angepassten Omikron-Impfstoff warten, so lautet derzeit die überwiegende Expertenmeinung. Wer sich dennoch zum vierten Mal impfen lassen möchte, sollte bedenken, dass die Immunantwort erst etwa zwei Wochen nach Impfung vollständig ist. Wer sich also Mitte September impfen lässt, hat den vollständigen Impfschutz erst Anfang Oktober - also zu einem Zeitpunkt, zu dem möglicherweise bereits ein angepasster Impfstoff verfügbar ist.

Experten vermuten, dass die Entwicklung von nasalen Corona-Impfstoffen noch eine ganze Weile dauern wird, so dass eine Impfung per Nasenspray im Herbst noch nicht möglich sein wird. Derzeit arbeiten in Deutschland zwei Forschungsteams an einer solchen Impfung. Wie lange es dauert, bis ein fertiger und getesteter Impfstoff auf den Markt kommt, ist noch nicht abzusehen.