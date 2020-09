Stand: 02.03.2020 10:41 Uhr - Visite

Was Sie über gängige Krankheiten wissen müssen

Oft sind medizinische Erläuterungen für Patienten nicht verständlich. Wenn der Hamburger Notfallmediziner Dr. Johannes Wimmer Krankheitsbilder erklärt, ist das anders. Mit Witz und überraschend einfachen Worten informiert er so, dass es jeder versteht - in der Sendung Visite im NDR Fernsehen und in unserem Video-Glossar.