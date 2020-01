Stand: 14.01.2020 09:25 Uhr - Visite

Delir-Risiko Narkose: Vergesslich nach OP

Nach einer Operation unter Narkose leiden etwa fünf bis 15 Prozent aller Betroffenen an einem sogenannten postoperativen Delir. Delir bedeutet übersetzt etwa so viel wie "aus der Spur geraten". Bei den über 60-Jährigen sind es sogar 30 bis 40 Prozent. Die schwere Funktionsstörung des Gehirns ist mit einem lang anhaltenden intensiven Albtraum vergleichbar. Gestört sind bei einem Delir zum Beispiel:



Bewusstsein, Aufmerksamkeit, Wahrnehmung, Denken und Gedächtnis

Psychomotorik und Emotionalität

Schlaf-Wach-Rhythmus

Je älter Menschen sind, desto eher wirken sich Eingriffe im Krankenhaus negativ aufs Gehirn aus - und somit auch auf das Gedächtnis. Denn durch Alterung lässt die Fähigkeit des Gehirns nach, auf Störungen zu reagieren und sie auszugleichen. Durch eine Operation oder einen Aufenthalt auf der Intensivstation ist das Gehirn dann schnell überfordert.

Delir-Risiko Narkose: Vergesslich nach OP Visite - 14.01.2020 20:15 Uhr Autor/in: Gesa Lütten Nach einer Operation haben ältere Menschen ein erhöhtes Risiko für schwere Funktionsstörungen des Gehirns. Typische Symptome eines Delirs sind Verwirrtheit und Wahnvorstellungen.







4,5 bei 6 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Verwirrtheit und Halluzinationen

Das Delir kann direkt nach dem Erwachen aus der Narkose auftreten, innerhalb der ersten Stunden nach der Operation oder erst einige Tage später. Typische Symptome sind Phasen von Desorientierung, Verwirrtheit, körperlicher Unruhe, Wahnvorstellungen und Halluzinationen. Betroffene sehen zum Beispiel Gegenstände oder Lebewesen, die nicht real sind, oder sie erkennen ihre Angehörigen nicht, sind verwirrt oder aggressiv. Doch meist sind die Anzeichen viel subtiler: Die Betroffenen wirken apathisch und depressiv. Oft fällt den Angehörigen erst zu Hause auf, dass etwas nicht stimmt.

Weitere Informationen 04:33 Visite Delir durch Narkose vorbeugen und behandeln Visite Wie lässt sich ein Delir nach einer OP vermeiden? Und was hilft, wenn die Funktionsstörung im Gehirn auftritt? Anästhesist Dr. Stefan Maisch informiert über Ursachen und Therapien. Video (04:33 min) 54:58 NDR Info Narkose: Die Angst vor dem Kontrollverlust NDR Info Die Narkose ist lebensrettend, weil sie Operationen ermöglicht. Doch die Bewusstlosigkeit macht vielen Menschen Angst. Welche Risiken gibt es? Die Sendung finden Sie hier als Videomitschnitt. Video (54:58 min)

Delir kann Demenz fördern

In vielen Fällen handelt es sich beim Delir um eine vorübergehende Störung ohne Spätfolgen. Etwa 40 Prozent der Betroffenen sind jedoch auch ein Jahr nach dem Ereignis noch so stark in ihrer geistigen Leistungsfähigkeit eingeschränkt, dass sie dauerhaft unselbständig bleiben.

Ein Delir kann die Entwicklung von Demenzerkrankungen fördern. In einigen Fällen bestanden bereits leichte Gedächtnisstörungen oder erste Anzeichen einer Demenz, die aber im Alltag nicht aufgefallen waren. Ein postoperatives Delir kann zu einem deutlichen Fortschreiten dieser Entwicklung führen.

Vielfältige Ursache für Delir

Die genauen Ursachen für die Entstehung sind noch nicht geklärt. Fest steht, dass es sich um ein Zusammenspiel mehrerer Faktoren handelt. Eine entscheidende Rolle wird dabei der Reaktion des Gehirns auf entzündliche Prozesse im Körper zugeschrieben. Die Kombination aus Narkosemitteln, Schmerzbotenstoffen, Entzündungsmediatoren und Stresshormonen führt zu Veränderungen der Kommunikation der Nervenzellen untereinander und zur Schädigung von Nervenzellen im zentralen Nervensystem. Dabei scheint das Gehirn von älteren Menschen anfälliger zu sein als das von jungen.

Sicher ist, dass das Gehirn nicht allein durch die Narkose belastet wird. Auch der Eingriff selbst spielt eine Rolle, denn eine Operation provoziert das Immunsystem und führt zu Entzündungsreaktionen. Auch ein Aufenthalt auf der Intensivstation oder eine schwere Erkrankung ohne OP können zum Delir führen. Oft scheinen es vor allem sedierende Medikamente zu sein, die das Gehirn belasten:

Beruhigungsmittel, die Ängste nehmen und den Schlaf anstoßen sollen

Medikamente, die in das Bewusstsein eingreifen und den Antrieb dämpfen

Risikofaktoren erkennen

Nur selten wird ein Delir durch einen Faktor allein verursacht. Risikofaktoren sind:



vorbestehende kognitive Defizite

männliches Geschlecht

Vorerkrankungen wie Diabetes oder Bluthochdruck

Flüssigkeitsdefizite

Eingriffe mit Herz-Lungen-Maschine

Ein besonders hohes Risiko für das Auftreten eines Delirs besteht nach großen Operationen mit langer Narkose, zum Beispiel am Herzen oder bei Oberschenkelhalsbrüchen. Bis zu 80 Prozent der Betroffenen, die auf einer Intensivstation liegen und beatmet werden, leiden an einem Delir. Bei nicht beatmeten Patienten sind es bis zu 45 Prozent.

Postoperatives Delir erkennen und behandeln

Um ein Delir frühzeitig zu erkennen, kann der geistige Zustand schon kurz nach dem Erwachen aus einer Narkose getestet werden. Dazu überprüft geschultes Pflegepersonal das Orientierungsvermögen mit einfachen Fragen zu Zeit, Ort und Person.

Delir nach OP behandeln

Die Behandlung eines Delirs ist schwer. Medikamente können es noch verstärken. Helfen kann das Pflegeteam:



Reorientierung : Immer wieder den Ort deutlich benennen. Dinge wie Brille, Hörgerät und Gebiss sofort nach der Operation zurückgeben.

: Immer wieder den Ort deutlich benennen. Dinge wie Brille, Hörgerät und Gebiss sofort nach der Operation zurückgeben. Mobilisation : Kreislauf und Muskeln nach einer Operation stärken.

: Kreislauf und Muskeln nach einer Operation stärken. Angehörige einbeziehen : Die persönliche Ansprache hilft, die Verbindung zur Realität wiederherzustellen. Familienfotos, Kalender und eine Uhr am Bett sind oft hilfreich.

: Die persönliche Ansprache hilft, die Verbindung zur Realität wiederherzustellen. Familienfotos, Kalender und eine Uhr am Bett sind oft hilfreich. Gehirn aktivieren: Zum Beispiel kann Gedächtnistraining bei der Erholung helfen.

Delir nach Operation vorbeugen

Mit einfachen Maßnahmen lässt sich das Risiko für das Auftreten eines Delirs senken:

Bei geplanten Eingriffen vorher für den bestmöglichen Gesundheitszustand sorgen: Sind bestehende Erkrankungen wie Diabetes oder Bluthochdruck ausreichend behandelt? Wie gut sind Ernährungszustand und Flüssigkeitshaushalt? Gibt es chronische Entzündungsherde, zum Beispiel an den Zähnen, die vorher behoben werden können? Physiotherapie und Atemtraining vor dem Eingriff können die Gebrechlichkeit vermindern damit das Delir-Risiko senken.

Bis zu zwei Stunden vor der OP und danach schluckweise trinken, zum Beispiel Wasser, klare Fruchtsäfte, Kaffee und Tee

Frühzeitig nach der Operation wieder bewegen

Schlaf-Wach-Rhythmus erhalten

Sedierende Medikamente meiden

Vor allem bei älteren Patienten kann es hilfreich sein, ihre geistige Leistungsfähigkeit bereits vor der Operation zu überprüfen und die Wahl des Operations- und Narkoseverfahrens vom Ergebnis abhängig zu machen. So kann zum Beispiel bei einer Teilnarkose auf den Einsatz sedierender Medikamente verzichtet werden, indem geschultes Pflegepersonal während des Eingriffs zur Seite steht, um Angst und Stress zu nehmen.

Experten zum Thema Priv.-Doz. Dr. Stefan Maisch, Chefarzt

Klinik für Anästhesiologie und operative Intensivmedizin

Albertinen Krankenhaus

Süntelstraße 11a

22457 Hamburg Schnelsen

(040) 55 88-26 96

www.albertinen.de



Dr. Simone Gurlit, MAE

Leitende Ärztin der Abteilung für Perioperative Altersmedizin

Kompetenzzentrum Demenzsensibles Krankenhaus und Delirmanagement

St. Franziskus-Hospital GmbH

Hohenzollernring 70

48145 Münster

(0251) 935 3936

www.sfh-muenster.de



Prof. Dr. Thorsten Bartsch, Leitender Oberarzt

Professur für Gedächtnisstörungen und Plastizität (W2)

Leiter der Gedächtnis- und Demenzambulanz

Klinik für Neurologie

Universitätsklinikum Schleswig-Holstein

Arnold-Heller-Straße 3

24105 Kiel

www.uksh.de

Dieses Thema im Programm: Visite | 14.01.2020 | 20:15 Uhr