Corona trotz Booster: Wie schlimm sind Impfdurchbrüche? Stand: 21.01.2022 11:54 Uhr Viele Menschen erkranken an Covid-19, obwohl sie vollständig oder dreifach geimpft sind. Was sind die Gründe für diese Impfdurchbrüche und sind sie gefährlich?

Krank trotz Impfung: Je höher die Impfquote in Deutschland, desto häufiger gibt es so genannte Impfdurchbrüche. Unter dem Begriff versteht man Fälle, bei denen Menschen sich trotz vollständiger oder dreifacher Impfung mit dem Coronavirus infizieren und daran erkranken, also Krankheitssymptome der Infektion zeigen. Nicht als Impfdurchbrüche gelten sogenannte asymptomatische Verläufe bei Geimpften - also Fälle, in denen sich die geimpfte Person nachweislich infiziert hat, aber keine Symptome zeigt.

Booster-Impfung schützt vor Omikron

Da die Omikron-Variante wesentlich ansteckender ist als alle bisher bekannten Varianten, stecken sich derzeit viele Menschen damit an. "Im Moment ist das Risiko, dass man sich infiziert, für uns alle höher als es jemals war, seit die Pandemie begonnen hat", sagt Virologin Sandra Ciesek. "Aber, und das ist das Positive: Wenn man geimpft und geboostert ist, ist das Risiko, daran zu versterben oder auf der Intensivstation zu landen, auch noch nie so niedrig gewesen."

Omikron: Schwere Verläufe bei Geboosterten selten

Den jüngsten Angaben des Robert Koch-Instituts zufolge sind Geboosterte auf deutschen Intensivstationen kaum zu finden: Das Risiko eines Geboosterten im Alter von 60 Jahren oder älter mit Covid-19-Symptomen, intensivmedizinisch behandelt werden zu müssen, betrug zuletzt nicht einmal 0,4 Prozent. Im Vergleich dazu ist die Wahrscheinlichkeit für einen Ungeimpften über elfmal höher. Schon eine Grundimmunisierung reduziert das Risiko erheblich - auf ein Viertel im Vergleich zu Erkrankten ohne Impfung.

Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt die britische Gesundheitsbehörde UK Health Security Agency anhand der ihr vorliegenden Daten. Demnach verhindere der Booster etwa 88 Prozent der Klinikaufnahmen aufgrund von Corona.

Lässt Wirkung des Impfschutzes bei Omikron schneller nach?

In Bezug auf die Omikron-Variante lässt der Impfschutz bei zweifach Geimpften vermutlich relativ schnell nach. Laut RKI besteht ersten Erkenntnissen zufolge bereits ab 15 Wochen nach der zweiten Impfung kein ausreichender Schutz mehr gegenüber Omikron. Nach einer Auffrischungsimpfung mit Biontech wurde aber eine gute Schutzwirkung auch bei Omikron festgestellt. Von dieser Wirksamkeit könne man auch bei dem Moderna-Impfstoff ausgehen, so das RKI.

Booster schützt vor schweren Verläufen

Daten der britischen Gesundheitsbehörde zufolge könnte aber auch die Wirkung der Auffrischungsimpfung mit der Zeit nachlassen. So scheint das Risiko für Geboosterte, sich mit der Omikron-Variante zu infizieren, etwa zehn Wochen nach der Auffrischungsimpfung wieder anzusteigen. Die Gefahr schwerer Verläufe bleibt aber den Daten zufolge gering.

Corona-Impfung: Guter Schutz gegen Delta

In Bezug auf Erkrankungen mit der Delta-Variante geht das RKI bislang weiterhin von einer sehr guten Schutzwirkung der Impfstoffe von Biontech, Moderna und Astra Zeneca gegen schwere Covid-19-Erkrankungen nach einer Infektion aus. Die Wahrscheinlichkeit einer symptomatischen Infektion sei bei vollständig Geimpften um 75 Prozent geringer, das Risiko eines schweren Verlaufs sinke sogar um etwa 90 Prozent.

Stiko empfiehlt Booster-Impfung nach drei Monaten

Wegen der jüngsten Erkenntnisse besonders zur Omikron-Variante empfiehlt die Stiko allen Menschen ab 12 Jahren eine Auffrischungsimpfung (Booster) mit einem mRNA-Impfstoff. Die dritte Impfung soll laut Empfehlung der Kommission nach mindestens drei Monaten erfolgen. Das gilt auch für Genesene: Unabhängig davon, ob sie zum Zeitpunkt der Erkrankung ungeimpft oder bereits ein- oder zweifach geimpft waren, sollten sie drei Monate nach der Infektion ebenfalls eine Auffrischungsimpfung erhalten.

Johnson& Johnson: Dritte Impfung erforderlich

Wer eine Impfung mit dem Vakzin von Johnson & Johnson erhalten hat, sollte nach der Erstimpfung eine zweite Impfung nach vier Wochen und eine Auffrischungsimpfung nach weiteren drei Monaten jeweils mit einem mRNA-Impfstoff bekommen. Nach den jüngsten Beschlüssen gilt, wer mit Johnson & Johnson geimpft wurde, erst nach dieser dritten Impfung ebenfalls als geboostert. Diese Regelung gilt, weil Impfdurchbrüche laut RKI nach Impfungen mit dem Präparat von Johnson & Johnson relativ häufig auftraten.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Das Coronavirus-Update von NDR Info | 18.01.2022 | 16:59 Uhr