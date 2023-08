Chinaschilf pflanzen, pflegen und schneiden: Die besten Tipps Stand: 11.08.2023 15:24 Uhr Im Spätsommer haben Ziergräser wie Chinaschilf ihren großen Auftritt. Die winterharten Gewächse wirken sowohl in Einzelstellung als auch im Staudenbeet besonders hübsch. Tipps zu Schnitt und Pflege.

Chinaschilf (Miscanthus) zählt wie viele andere Ziergräser zu den attraktivsten Pflanzen im Garten. Es gibt gleichermaßen Struktur und Leichtigkeit und sorgt für Abwechslung. Das auch als Chinagras bekannte Gewächs kann - abhängig von der Sorte - sowohl ins Staudenbeet als auch als Solitärpflanze in den Garten gepflanzt werden. In Kombination mit herbstlichen Stauden wie Fette Henne oder Astern setzt es besonders schöne Akzente.

Chinaschilf: Viele Sorten und Wuchshöhen

Bei Chinaschilf handelt es sich um eine Pflanzengattung, die rund 20 Arten und zahlreiche Sorten umfasst. Es gibt sowohl eher niedrig wachsende Sorten wie das Kleine Chinaschilf (Miscanthus oligostachyus), das etwa 80 Zentimeter hoch wird, als auch beeindruckend große Sorten. Dazu zählt Riesen-Chinaschilf (Miscanthus giganteus), das bis zu vier Meter hoch und anderthalb Meter breit werden kann. Es eignet sich hervorragend als Sichtschutz, als Hecke und wirkt besonders schön in Einzelstellung.

Die Blüten sind je nach Sorte silbern, rötlich oder bräunlich. Die Blätter der Sorte "Pünktchen" haben auffallende gelbe Sprenkel, "Ferner Osten" hat zarte, rötliche Rispen und wird circa 1,20 Meter hoch. Für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Chinaschilf pflanzen: Der richtige Standort

Ein sonniger Platz im Garten ist ideal für Chinaschilf. Der Gartenboden sollte nährstoffreich und eher feucht, aber unbedingt durchlässig sein, damit keine Staunässe entsteht. Bei der Wahl des Standorts unbedingt auf die Wuchsbreite achten. Manche Chinaschilf-Sorten benötigen viel Platz. Der beste Zeitpunkt zum Pflanzen ist das Frühjahr, im Prinzip kann Chinaschilf aber auch bis zum Spätsommer gepflanzt werden.

Vor dem Pflanzen den Boden auflockern und sandigen Gartenboden mit hochwertiger Blumenerde anreichern. Zusätzlich etwas Kompost beimengen, dann ist Chinaschilf gut mit Nährstoffen versorgt. Nach dem Einpflanzen kräftig gießen und in der ersten Zeit besonders darauf achten, dass die Erde nicht austrocknet.

Chinaschilf gießen und düngen

Wenn die Pflanze angewachsen ist, benötigt sie weniger Wasser, sollte aber in trockenen Phasen unbedingt gegossen werden. Mit kurzfristiger Trockenheit kommt das Ziergras aber durchaus zurecht. Im Gegensatz zu anderen Ziergräsern wie Blauschwingel oder Federgras sollte Chinaschilf gedüngt werden. Dafür am besten im Frühjahr die Pflanze mit einem organischen Dünger versorgen.

Wann und wie sollte man Chinaschilf schneiden?

Chinaschilf ist sommergrün und treibt jedes Frühjahr neu aus. Die Halme und Blütenstände vertrocknen im Winter, verschönern den Garten aber auch in dieser Zeit. Darüber hinaus sind sie ein idealer Nässe- und Winterschutz für die Pflanze. Darum sollte Chinaschilf wie andere Ziergräser auch erst im Frühjahr geschnitten werden. Die alten Triebe fünf bis zehn Zentimeter über dem Boden abschneiden und darauf achten, den Neuaustrieb nicht abzuschneiden. Beim Schneiden unbedingt Handschuhe tragen, die Blätter sind scharf und können die Haut verletzen.

Chinaschilf im Kübel pflegen

Niedrig wachsende Sorten wie etwa Zwerg-Chinaschilf der Sorte "Adagio" oder "Little Zebra" werden nur etwa 50 bis 100 Zentimeter hoch und können problemlos in Kübel für Balkon oder Terrasse gepflanzt werden. Der Standort sollte windgeschützt und sonnig sein, die Pflanze gedeiht aber auch im Halbschatten. Damit keine Staunässe entsteht, benötigt das großzügig bemessene Pflanzgefäß ein Abzugsloch für Wasser. Eine Drainageschicht, etwa aus Blähton, am Boden des Topfs sorgt dafür, dass sich keine Staunässe bildet. Von Frühling bis Herbst ist die Gabe von Flüssigdünger empfehlenswert.

Zum Überwintern im Kübel benötigt Chinaschilf Winterschutz. Dafür den Kübel möglichst dicht ans Haus heranziehen und zur Wärmedämmung auf eine Styroporplatte stellen. Ein um Topf und Pflanze gehülltes Vlies oder Jute schützen zusätzlich vor Frost. Das Gießen auch im Winter nicht vergessen.

Wann sollte man Chinaschilf schneiden? Der beste Zeitpunkt für den Rückschnitt ist im Frühjahr vor dem Austrieb. Dabei unbedingt Handschuhe tragen, da die Blätter scharf sind und Verletzungsgefahr besteht. Ist Chinaschilf winterhart? In den Garten gepflanzt, kommt die Pflanze ohne zusätzlichen Schutz problemlos durch den Winter. Chinaschilf im Kübel benötigt dagegen Winterschutz.

