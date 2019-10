Stand: 07.10.2019 15:01 Uhr

Gesundes Wintergemüse anbauen

Gerade in der dunklen Jahreszeit ist der Bedarf an Vitaminen und Mineralstoffen besonders hoch. Mit Wintergemüse wie Grünkohl, Rosenkohl, Feldsalat, Steckrüben, Pastinaken oder Topinambur wird der Organismus optimal versorgt. Bei Wintergemüse handelt es sich um Gemüsesorten, die vorwiegend in dieser Jahreszeit geerntet werden oder durch geeignete Lagerung den ganzen Winter über verzehrt werden können. Viele Sorten überstehen Frost und benötigen keinen oder nur wenig Kälteschutz. Wer die Bepflanzung seines Beets optimal plant, kann so das ganze Jahr über frisches Gemüse aus dem eigenen Garten ernten.

Wintergemüse im Hochbeet anbauen

Ein Hochbeet ist nicht nur rückenschonend, es bietet auch ideale Wachstumsbedingungen für Gemüse, denn durch die Verrottung im Inneren entsteht Wärme. Nach der letzten Ernte von Bohnen, Kartoffeln und Kohl können im Herbst Feldsalat oder Rucola als Folgekultur gesetzt und auch noch in dieser Saison geerntet werden. Fürs nächste Gartenjahr können im Herbst zudem schon Schnittlauch, Etagenzwiebel, Winterheckenzwiebel, Schnittknoblauch und Winterknoblauch gepflanzt werden. Solange es nicht friert, bilden sich sogar noch Wurzeln. Zwiebeln sind Starkzehrer. Das bedeutet, sie brauchen besonders viel Dünger. Alle zwei bis drei Jahre sollten sie deshalb einen neuen Standort bekommen.

