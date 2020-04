Stand: 22.04.2020 14:49 Uhr - Nordmagazin

Gemüse auf dem Balkon anbauen: So einfach geht es

Viele Menschen möchten gern eigenes Gemüse anbauen, haben aber keinen Garten. Zum Glück lassen sich die meisten Sorten problemlos auf dem Balkon anbauen. Beste Voraussetzungen bieten südlich ausgerichtete Standorte, damit das Gemüse möglichst viel Sonne bekommt. Auch eine gute Luftzirkulation ist wichtig, da die Pflanzen sonst von Schädlingen und Krankheiten befallen werden können. Ein Sichtschutz am Balkongeländer ist deshalb weniger geeignet.

Gemüseanbau auf dem Balkon Nordmagazin - 09.06.2016 19:30 Uhr Tomaten, Gurken, Salat und Erdbeeren gedeihen auch im fünften Stock. Fernsehgärtner Peter Rasch verrät, was beim Gemüseanbau auf dem Balkon zu beachten ist.







5 bei 12 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Tomaten, Gurken und Co auf kleiner Fläche anbauen

Bei der Auswahl des Gemüses sind kaum Grenzen gesetzt, der Anbau funktioniert mit den meisten Sorten. Dazu zählen:

Tomaten

Tomaten Gurken

Gurken Paprika

Paprika Sellerie

Möhren

Salat

Kartoffeln

Kartoffeln Zwiebeln

Zwiebeln Radieschen

Süßkartoffeln

Im Handel gibt es spezielle Saatgutzüchtungen für Balkongemüse. Diese Sorten werden nicht so groß, wachsen kompakt und sind sehr ertragreich. Dafür fällt die Größe des Gemüses oft kleiner aus. Solche Sorten bieten Gartencenter und Baumärkte eher selten als Jungpflanze an, sie können aber aus Samen auf der Fensterbank vorgezogen und später nach draußen gepflanzt werden. Viele der im Handel angebotenen vorgezogenen Gemüsepflanzen können natürlich trotzdem auf dem Balkon angebaut werden. Bei Tomaten eignen sich beispielsweise Buschtomaten besonders gut für die Pflanzung im Kübel.

Gemüse im Pflanzbeutel, Hochbeet oder Kübel pflanzen

Pflanzgefäße für Balkongemüse müssen groß genug sein und eine Höhe von mindestens 40 Zentimeter haben, damit zum Beispiel Möhren tief genug wurzeln können. Praktisch sind spezielle Pflanztaschen, oder aber man setzt das Gemüse direkt in einen Pflanzbeutel mit Erde. Geeignet sind auch normale Kübel mit Abflussloch, damit keine Staunässe entsteht. Wer handwerklich geschickt ist, baut sich einfach ein kleines Hochbeet. Für Kartoffeln gibt es spezielle Töpfe mit herausnehmbarem Innenteil, sodass sie ganz einfach geerntet werden können.

Erde und Dünger für Balkongemüse

Als Erde eignet sich am besten torffreie Bio-Pflanzerde, normale Blumenerde ist nicht empfehlenswert, da sie zu viel Dünger enthält. Für manche Gemüsesorten wie Tomaten gib es Spezialerde, die deutlich teurer, aber auf die Bedürfnisse der Pflanze abgestimmt ist. Je kleiner das Pflanzgefäß, desto schneller kann die Erde besonders an sonnigen und warmen Tagen austrocknen. Die Pflanzen sollten also regelmäßig gegossen werden. Damit der Nährstoffbedarf ausreichend gedeckt ist, benötigt das Gemüse etwa alle zwei Wochen Dünger - Menge und Art richten sich nach dem jeweiligen Bedarf, der je nach Sorte sehr unterschiedlich ist.

Dieses Thema im Programm: NDR Fernsehen | Nordtour | 25.04.2020 | 18:00 Uhr