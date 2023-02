Erdmiete selbst bauen: Gemüse den Winter über frisch halten Stand: 27.02.2023 12:08 Uhr In einer Erdmiete kann Gemüse im Winter gelagert werden, sodass es bis ins Frühjahr frisch bleibt. Im Handumdrehen lässt sich so ein Naturkühlschrank im eigenen Garten bauen. Was braucht man dazu?

Knollen- und Wurzelgemüse wie Möhren, Rettich, Steckrüben, Rote Bete, Pastinaken, Petersilienwurzel, Sellerie oder auch Kartoffeln eignen sich bestens zum Einlagern in einer Erdmiete. Diese praktische Idee stammt noch aus einer Zeit vor der Erfindung des elektronischen Kühlschranks und doch erfreut sie sich bis heute großer Beliebtheit bei Gärtnern. So bietet eine Erdmiete eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, größere Mengen an Wintergemüse zu lagern. Im Frühjahr sollte die Erdmiete dann aufgelöst werden.

So baut man eine Erdmiete im Garten

Für den Bau einer Erdmiete braucht es nicht viel. Wichtig ist zunächst, im Garten einen geeigneten Standort zu finden: Dieser sollte halbschattig bis schattig und trocken sowie witterungsgeschützt sein (zum Beispiel unter einem Dach). Je nachdem, wie viel Gemüse gelagert wird, bieten sich große Töpfe, Fässer oder Milchkannen als Behälter an. Auch eine alte, rostfreie Waschmaschinen- oder Trocknertrommel eignet sich bestens als Erdmiete. Den Behälter außen mit kleinen Löchern versehen, damit die Luft zirkulieren kann. Die Löcher dürfen jedoch nicht zu groß sein, sonst besteht die Gefahr, dass Wühlmäuse und andere Tiere hineingelangen.

Feuchter Sand hält das Gemüse lange frisch

Den Behälter bis zum Rand in die Erde eingraben. Das Loch hierfür sollte mindestens 60 Zentimeter tief sein, um das Gemüse frostfrei zu lagern. Auf den Boden des Gefäßes eine Drainageschicht aus Blähton geben, damit alles trocken bleibt und nicht schimmelt. Die Ernte schichtweise hineingeben und dazwischen leicht feuchten Sand verteilen, damit alles lange frisch bleibt. Das Gemüse sollte sich möglichst nicht berühren. Auf das gefüllte Gefäß einen Deckel als Schutz vor Licht und Regen legen und diesen mit größeren Steinen beschweren. Eine Folie hilft zusätzlich gegen Feuchtigkeit. Den Deckel mit Tannenzweigen, Laub oder Stroh abdecken, das schützt vor Frost.

Tipp: Wer ein Frühbeet hat, kann das Gemüse auch an dieser Stelle einlagern.

Erdkeller: Noch mehr Platz zur Lagerung

Wer noch mehr Platz zur Lagerung benötigt, kann langfristig darüber nachdenken, einen Erdkeller in seinem Garten anzulegen. Der Bau ist im Vergleich zur Erdmiete sehr viel aufwendiger, bietet dafür aber eine geräumige und vor allem langfristig energieeffiziente Lösung. Ein Erdkeller wird am besten direkt in einen Hang hineingebaut, sodass er oberhalb des Grundwasserspiegels liegt und dennoch von allen Seiten von Erde umgeben ist. Da es dabei jedoch einige Dinge wie das Verlegen eines Lüftungs- sowie eines Drainagerohrs zu beachten gilt, lohnt es sich, im Vorfeld eine Expertenmeinung einzuholen und sich individuell beraten zu lassen.

