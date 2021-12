Frühbeet befüllen - am besten schon im Herbst Stand: 10.12.2021 16:47 Uhr Der Herbst ist die beste Zeit, um Frühbeete für das kommende Gartenjahr vorzubereiten. Der Boden ist noch nicht gefroren und eingebrachter Mist hat Zeit, zu verrotten und Nährstoffe freizugeben.

Frühbeete ähneln flachen, in den Boden eingelassenen Gewächshäusern. In deren Wärme lassen sich sowohl Sommerblumen als auch Gemüsearten mit langer Kulturdauer wie Kohl, Salat oder Tomaten vorziehen. Diese Pflanzen werden nach einem bestimmten Zeitraum pikiert und an anderer Stelle neu eingepflanzt, sie müssen also nicht im Frühbeet weiterwachsen. Wer möchte, kann seine Pflanzen auch in Töpfen aussäen und diese ins Frühbeet stellen.

Frühbeet mit Mist und Kompost neu befüllen

Lange Fröste erschweren im Frühjahr oftmals das Vorbereiten oder Anlegen eines Frühbeetkastens. Wer sein Frühbeet bereits im Spätherbst mit frischem Mist, Kompost und Erde befüllt, kann früh in die Saison starten. Um ein Frühbeet ideal vorzubereiten, zuerst die Erde 50 bis 60 Zentimeter tief ausheben. Dann beginnt die Schichtung:

20 Zentimeter frischer Mist. Über den Winter verrottet er und gibt seine Nährstoffe frei

20 Zentimeter Humus vom reifen Komposthaufen, gemischt mit der ausgehobenen Erde, etwa im Verhältnis 1:3

Laub als isolierende Abdeckung für den Winter

Das Frühbeet sollte bis etwa 15 Zentimeter unterhalb des Randes gefüllt sein. Darauf kommt die Schicht aus Herbstlaub. Es sorgt dafür, dass der Frost nicht so tief in die Erde eindringen kann. Außerdem bleibt die Feuchtigkeit erhalten und Kleinstlebewesen und Mikroorganismen können länger aktiv sein. Frühbeetabdeckungen gehören deshalb erst im Frühjahr auf das Beet. Dann wird das Laub wieder entfernt. Es kann rund um das Frühbeet drapiert werden, so bleibt es vor kaltem Wind geschützt.

Frühbeet neu anlegen: Bausatz oder selber bauen

In der Regel sind Frühbeete günstiger als Gewächshäuser und nehmen weniger Platz ein. Kästen aus Holz haben zudem den Vorteil, dass sie sich im Frühling einfach entfernen lassen und bis zum Herbst verstaut werden können. Sie lassen sich relativ einfach selbst bauen, sind aber auch im Gartenfachhandel erhältlich. Als Abdeckung eignet sich eine robuste transparente Folie, Acrylglas oder Glas. Das können auch alte Fenster sein. Die Ausrichtung sollte gen Süden sein, damit die Pflanzen viel Sonnenlicht bekommen.

