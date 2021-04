Junge Wildtiere in der Natur brauchen meist keine Hilfe

Die ersten Füchse und Hasen werden bereits im Januar und Februar geboren. Wildschweine haben in Deutschland inzwischen wegen der meist milden Winter auch ganzjährig Nachwuchs. Singvögel beginnen im April mit der Brut, nach rund zwei Wochen schlüpft der Nachwuchs aus den Eiern.

Tiere wie Feldhasen und Rehe verstecken ihre Jungen im Freien. Junghasen oder Rehkitze sind daher oft allein anzutreffen, aber dennoch nicht verlassen worden. Die Mütter kommen meist mehrmals täglich zum Säugen zurück. Stören Sie die Tiere nicht und fassen Sie sie nicht an. Nur selten braucht ein Jungtier menschliche Hilfe.

Wildtierstationen, Tierheime oder Förster sind gute Ansprechpartner . Dort kann man telefonisch Rat einholen. Wenn Experten geklärt haben, dass das Jungtier menschliche Pflege braucht, sind Wildtierstationen geeignete Anlaufstellen. Dort werden junge Wildtiere gepflegt und später wieder in die Freiheit entlassen.

Kleine Feldhasen oder Rehkitze kann man - sofern sie nicht verletzt oder krank sind - meist problemlos an den Fundort zurückbringen. Die Mütter nehmen ihre Jungen auch nach Kontakt mit Menschen wieder an. Wichtig ist, dass sie dabei nicht gestört werden. Aus großer Entfernung kann man beobachten, ob die Mutter das Junge versorgt.

Während der Brut-, Setz- und Aufzuchtzeit gilt in vielen Bundesländern eine Leinenpflicht für Hunde - auch im Norden. In Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern müssen Hunde im Wald sogar ganzjährig an der Leine geführt werden.