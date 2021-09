Hausärzteverband warnt vor Grippewelle Stand: 25.09.2021 11:00 Uhr Laut Hausärzteverband werden sich in diesem Jahr Grippeviren wieder deutlich stärker ausbreiten als im vergangenen Winter.

Abstand, Maskenpflicht und Co. - die Corona-Regeln hatten im vergangenen Winter einen positiven Nebeneffekt: Es gab keine Grippewelle. "Das soll in diesem Herbst und Winter aber wieder ganz anders sein", sagt Dr. Jens Lassen, Vorstandsmitglied des Hausärzteverbandes Schleswig-Holstein: "Jetzt sind wir zum Glück in der Pandemie ein Stück weitergekommen, so dass natürlich an vielen Stellen die Maßnahmen auch gelockert wurden. Und das nutzen natürlich auch Influenza-Viren, um dann eine Grippe-Erkrankung zu machen."

Nur wenige Menschen immun gegen Grippeviren

Außerdem seien wegen der zuletzt ausgebliebenen Erkältungswelle laut Lassen nun weniger Menschen immun gegen Grippeviren. Deshalb rät der Allgemeinmediziner aus Leck (Kreis Nordfriesland) dazu, weiterhin die üblichen Hygieneregeln zu beachten und sich gegen Grippe impfen zu lassen. Das ist nach seinen Worten besonders wichtig für über 60-Jährige und Menschen mit chronischen Krankheiten. Zumal die Corona-Pandemie noch nicht vorbei sei und niemand sagen könne, wie voll die Intensivstationen im Winter werden", so Lassen.

Weitere Informationen Grippe-Viren: So schützen Sie sich Alljährlich in den Wintermonaten breitet sich die Grippe aus. Wie unterscheidet sie sich von einem grippalen Infekt und wie kann man einer Ansteckung mit dem Virus vorbeugen? mehr Von Pocken bis Corona: Die Geschichte des Impfens 1796 entwickelt Edward Jenner den ersten Impfstoff gegen Pocken. Bis heute ist eine Immunität gegen Viren nicht selbstverständlich. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 25.09.2021 | 09:00 Uhr