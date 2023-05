"Legends at the Sea": Erleben Sie Sarah Connor live in Büsum Stand: 22.05.2023 05:05 Uhr Sarah Connor kommt zum "Legends at the Sea" nach Büsum - und mit NDR 1 Welle Nord können Sie dabei sein. Ein Klick auf den Mitmachen-Button in der NDR Schleswig-Holstein App und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.

Das gibt es nur in Schleswig-Holstein: ein Live-Konzert direkt an der Nordseeküste, vor der atemberaubenden Kulisse des Wattenmeers. Mit ganz viel Musik im Gepäck kommt Sängerin Sarah Connor in den Norden. Nachdem ihr Konzert im Mai am Kalkberg in Bad Segeberg bereits restlos ausverkauft war, haben Sie mit NDR SH nochmal die Chance, bei einem ihrer Konzerte dabei zu sein - am 3. Juni 2023 auf der Watt-Tribüne in Büsum (Kreis Dithmarschen).

So geht's mit NDR SH zu Sarah Connor nach Büsum

Wenn Sie mit Sarah Connor unter freiem Himmel feiern wollen, geht das auf zwei Wegen: In der kostenlosen NDR Schleswig-Holstein App können Sie über den "Mitmachen"-Button teilnehmen. Mit etwas Losglück geht's dann für Sie und eine Begleitung zum "Legends at the Sea" Open-Air. Achten Sie auf ihren Maileingang: Am 2. Juni um 12 Uhr werden alle Gewinnerinnen und Gewinner informiert!

Ab dem 30. Mai 2023 haben Sie auch im Radio auf NDR 1 Welle Nord die Chance, Tickets für das Konzert in Büsum zu gewinnen - sogar für sich und drei Ihrer Freunde. Nach einem entsprechenden Aufruf in "Moin Schleswig-Holstein - mit Mandy Schmidt und Horst Hoof" können Sie über die Gewinnspielhotline 01371 36 00 36* Ihr Glück versuchen. Dann nur noch die Gewinnspielfrage richtig beantworten und schon steht dem Konzertspaß nichts mehr im Wege. NDR Schleswig-Holstein wünscht viel Glück!

*Ein Anruf kostet Sie 14 Cent.

App herunterladen

Die App wurde für die gängigen Geräteklassen und verbreiteten Betriebssysteme Android und iOS entwickelt. Sie funktioniert auf allen Android-Smartphones mit Android 4.4 und höher sowie auf iPhone mit iOS 8 oder neuer. Die kostenfreie App steht zum Download für Android und iOS in den jeweiligen App-Stores bereit.

Einmal Ihre Daten eingeben und Sie sind bei der Verlosung für die Tickets dabei. Und dann: Daumen drücken! Eine Teilnahme unter NDR.de/SH ist ebenfalls möglich.

Hilfe bei Fragen zur App

Sollten Sie Fragen haben, dann schreiben Sie uns: app.sh@ndr.de.

