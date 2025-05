Finanzminister in Kiel: Wie wird das Sondervermögen verteilt? Stand: 09.05.2025 11:53 Uhr Heute endet das zweitägige Treffen der Finanzminister der Länder in Kiel. Sie wollen gemeinsam die Verteilung des Sondervermögens klären. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil drängt auf eine schnelle Lösung.

Seit gestern (8.5.) tagen die Finanzministerinnen und -minister der Bundesländer in Kiel, und eines der Hauptthemen dabei ist das Sondervermögen der Bundesregierung. Denn 100 Milliarden Euro davon sollen für Infrastrukturprojekte an die Länder fließen, um auch auf kommunaler Ebene Investitionen zu ermöglichen. Auf der Finanzministerkonferenz wollen sich die Ressortchefs jetzt darauf einigen, wie das Geld an die Länder verteilt wird.

Bundesfinanzminister Klingbeil will schnelle Einigung

Mit in der Landeshauptstadt war zum Auftakt am Donnerstagabend auch der neue Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) - und er drückt aufs Tempo. Die Länder müssten schnell eine Klarheit unter sich haben, wie die 100 Milliarden Euro verteilt werden sollen, so Klingbeil. "Mein Anspruch ist jetzt als jemand, der seit zwei Tagen im Amt ist, dass wir sehr schnell investieren, und dass die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land mitbekommen: Das geht jetzt schnell los", sagte er am Rande der Finanzministerkonferenz.

Deren Beschlüsse wollen die Länderfinanzminister heute Mittag in Kiel bekanntgeben.

Schleswig-Holstein ist Gastgeber der Konferenz

Die Finanzministerkonferenz findet jedes Jahr unter einem anderen Vorsitz statt - für 2025 liegt er bei Nordrhein-Westfalen und dem dortigen Finanzminister Marcus Optendrenk (CDU). Gastgeber in diesem Jahr ist wiederum Schleswig-Holstein. Landesfinanzministerin Silke Schneider (Grüne) hatte deshalb zu der zweitägigen Konferenz an die Kieler Förde eingeladen. Grundsätzlich beraten die 16 Finanzministerinnen und Finanzminister der Länder auf ihren Konferenzen über aktuelle Fragen der Finanz-, Haushalts- und Steuerpolitik.

