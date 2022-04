Karl-May-Spiele 2022: Erste Aufführungen im Juni Stand: 08.04.2022 19:33 Uhr Fans von Winnetou mussten zwei Jahre lang auf die Karl-May-Spiele in Bad Segeberg verzichten. Jetzt gibt es Grund zur Freude: Ab Juni soll der "Der Ölprinz" im Freilichttheater in der Kalkbergarena aufgeführt werden.

Der Geruch von Pyrotechnik, das laute Knallen von Theater-Revolvern und der erste Blick auf Winnetou mit seinem Pferd - das blieb für zwei Jahre aus. Wie viele Kulturveranstaltungen hatten die Karl-May-Spiele während der Corona-Pandemie eine Zwangspause eingelegt. Jetzt haben Vorbereitungen hinter den Kulissen begonnen. Denn: Die Premiere für den "Ölprinz" mit Alexander Klaws in der Hauptrolle ist für den 25. Juni geplant, wie die Kalkberg GmbH am Freitag bekannt gab.

Karl-May-Spiele 2022: Ticketverkauf hat begonnen

Pro Vorstellung werden 7.700 Zuschauer am Kalkberg dabei sein können. Die Aufführungen gehen bis zum 4. September. Der Ticketvorverkauf ist bereits gestartet. 63.000 Tickets sind schon verkauft oder reserviert worden. Alle, die schon 2020 Tickets gekauft haben, können diese in diesem Jahr benutzen.

"Ölprinz": Krumme Geschäfte und verfeindete Indianerstämme

In der Geschichte "Der Ölprinz" geht es um den Geschäftemacher Grinley, den sie im Westen den "Ölprinz" nennen. Er ist nicht nur ein ausgebuffter Geschäftsmann, sondern auch ein skrupelloser Betrüger und Mörder. Mit einer angeblichen Ölquelle am Gloomy Water wollen er und sein Bruder Buttler das große Geld machen, doch ihnen kommen drei Männer in die Quere: Apachenhäuptling Winnetou, dessen weißer Blutsbruder Old Shatterhand und der skurrile Sam Hawkens. Sie müssen zwischen zwei verfeindeten Indianerstämmen Frieden stiften und dafür sorgen, dass ein deutscher Wagenzug mit der resoluten Treckführerin Rosalie Ebersbach nicht zwischen die Fronten gerät.

