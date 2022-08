NDR Forschungstaucher geben Einblicke in eine gefährdete Welt Stand: 29.08.2022 05:00 Uhr Die zwei Forschungstaucher Philipp Jess und Jonas Drescher hatten die Idee zu einer Serie: salty FiSH. Die beiden NDR Autoren begeben sich in die Nord- und Ostsee, um Klimawandel, Artensterben und Co. besser zu verstehen.

Wenn sich die beiden NDR Autoren nicht gerade in hautenge Neoprenanzüge zwängen, sind sie immer wieder auf der Suche nach interessanten Themen und Fragestellungen. Jonas Drescher hat Meeresbiologie studiert. Bevor er aber in die höheren Sphären der Wissenschaften aufsteigen wollte, nahm er sich vor, ein bisschen mehr Erfahrungen in der Welt zwischen Charles Darwin und Albert Einstein zu sammeln. Zum Glück musst er seine Forschungstaucherausbildung zwischenzeitlich auffrischen - und lernte Philipp Jeß kennen. Der Schleswig-Holstein Magazin Reporter serviert nicht nur feinstes Essen im Fernsehen, sondern dreht und präsentiert spannende Themen. Beide fanden sich schnell zusammen - und hatten die Idee, zu einer Serie: salty FiSH - Wissenschaft zum Anfassen und Staunen.

Was ist salty FiSH?

Philipp Jeß und Jonas Drescher besuchen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bei der Arbeit oder gehen selbst auf Spurensuche: ein bisschen naiv, ein bisschen chaotisch, manchmal sogar ein bisschen lustig. Die Wissenschaft wird dort besucht, wo sie stattfindet: auf dem Boot, im Labor oder in der Ausstellung. Ob an Land, über oder unter Wasser - die Neugier kennt keine Grenzen. Weil die Zwei selbst nicht immer alles verstehen, probieren sie alle mit auf die Reise zu nehmen. Interviews, Zeichnungen, Animationen, die beiden NDR Schleswig-Holstein Autoren sind sich für nichts zu schade, wenn es hilft, die Rätsel um Klimawandel, Artensterben und Co. besser zu verstehen.

Das Motto lautet: Raus aus dem Elfenbeinturm der Wissenschaft, rein ins Taucherabenteuer und die Spurensuche. Wer also keine Zeit hat, Forschungstaucher und Biologe zu werden oder seitenlange Papiere der Institute bei Kerzenlicht zu studieren, bekommt interessante Erkenntnisse und Einblicke - sozusagen mit einem Klick. Die beiden scheuen dabei keine Mühen, ins "kalte Wasser der Ungewissheit" zu springen und Licht ins Dunkel zu bringen.

Folge 1: Wälder von großen Braunalgen

In der ersten Folge geht es gleich um ein großes und ganz wichtiges Thema - den Klimawandel. Global ein großes Problem, das vielleicht mit Mitteln vor unserer Haustür bekämpft werden kann: Kelp. Vor Helgoland finden sich ganze Wälder dieser großen Braunalgen. Diese können extrem viel CO2 speichern - und machen damit den tropischen Regenwäldern Konkurrenz. Um diese Wälder vor der deutschen Küste zu erforschen, haben sich viele Wissenschaftler verschiedenster Institute unter dem Forschungsprojekt sea4society zusammengetan. Allerdings läuft auch in der Wissenschaft nicht alles glatt. Was die beiden erleben, gibt es in der ersten Folge von salty FiSH. Aber auch das Thema Invasive Arten und die Riffe rund um den Fehmarnbelt sind weitere Themen in den kommenden Folgen.

