NDR Umfrage: Günther sieht gute Ausgangslage, Losse-Müller gibt sich kämpferisch Stand: 21.04.2022 15:41 Uhr Eine repräsentative Umfrage von infratest dimap im Auftrag des NDR sieht zweieinhalb Wochen vor der Landtagswahl die CDU vorne. Die SPD bleibt stabil, die Grünen verlieren. Wie bewerten die Parteien den aktuellen Stimmungstest?

CDU-Landeschef und Ministerpräsident Daniel Günther sprach von einer guten Ausgangslage. Man müsse jedoch weiter kämpfen, so dass keine Regierung gegen die CDU gebildet werden könne. Die klaren Ansagen der SPD und "leider auch der Grünen", dass sie auch zu einer Koalition gegen die CDU bereit seien, zeigten, dass die CDU "eher noch einen bisschen zulegen" müsse. Günther bekräftigte den Wunsch, als Jamaika-Trio zusammen mit FDP und Grünen weiterzumachen. Auch wenn es laut Umfrage für Zweierbündnisse, wie schwarz-grün oder schwarz-gelb reichen würde.

AUDIO: Reaktionen auf Umfrage von infratest dimap fallen unterschedlich aus (1 Min) Reaktionen auf Umfrage von infratest dimap fallen unterschedlich aus (1 Min)

Losse-Müller: Es drohe konservative-neoliberale Regierung

Günthers SPD-Herausforderer Thomas Losse-Müller sagte, man sehe, dass es bei der Wahl um eine Richtungsentscheidung geht. Es drohe eine konservative-neoliberale Regierung, sagte er mit Blick auf ein mögliches Bündnis von CDU und FDP. "Die Umfrage zeigt: Schwarz-Gelb läuft sich warm. Das hatten wir in Schleswig-Holstein schon", sagte er. Diese Parteien hätten bereits einmal das Land kaputt gespart, so Losse-Müller. Sein Anspruch bleibe es, eine Regierung jenseits der CDU zu bilden. "In den nächsten zwei Wochen kämpfen wir um jede Stimme, damit Schleswig-Holstein sozial regiert wird", sagte Losse-Müller. Schwarz-Gelb habe die Mietpreisbremse abgeschafft, Klimaschutz verhindert und wolle keine gebührenfreie Kita. Die Menschen müssten von den steigenden Preisen schnell entlastet werden. Hilfreich seien hier auch höhere Löhne. "Wir brauchen deshalb ein Fairer-Lohn-Gesetz, das die CDU abgeschafft hat." Damit ginge öffentliches Geld nur an Unternehmen, die gute Löhne zahlen.

Heinold will um jede Stimme werben

Die Spitzenkandidatin der Grünen, Monika Heinold, sagte angesichts leichter Verluste im Vergleich zur Umfrage von vor drei Wochen, man werden die nächste zwei Wochen nutzen, um um jede Stimme zu werben. Die Grünen seien der Stabilitätsanker in Schleswig-Holstein, so Heinold. Eine Stimme für die CDU bedeute nicht die Fortsetzung von Jamaika, sagte sie. Zu einem möglichen Bündnis von CDU und FDP sagte sie, das sei eine Reise zurück in die Vergangenheit. "Wer will, dass Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit eine starke Stimme haben, muss am 8. Mai Grün wählen." Die Grünen seien seit zehn Jahren als Regierungspartei Motor für die Energiewende, für Naturschutz und für gute Bildung und Betreuung.

Positive Bilanz von FDP, AfD und SSW

FDP-Fraktionschef Christopher Vogt twitterte, die letzten zwei Wochen Wahlkampf würden wirklich spannend. Es werde um die Frage gehen, ob Schleswig-Holstein eine schwarz-grüne oder schwarz-gelbe Regierung bekomme. FDP-Landesvorsitzender Heiner Garg betonte, er sei zuversichtlich, dass seine Partei noch eine "ordentliche Ecke oben drauf legen" werde. Für die FDP gebe es keinen Grund, nicht mit Daniel Günther weiter zu regieren.

Die AfD wertete die Stabilisierung ihrer Umfragewerte laut eines Sprechers als positiv. Spitzenkandidat Jörg Nobis sagte, man könne noch eine Schippe drauf legen. Er hoffe auf 7 oder 8 Prozent. Die heiße Phase des Wahlkampfs beginne erst jetzt, viele Menschen würden sich erst wenige Tage vor der Wahl entscheiden. Abgerechnet werde am 8. Mai, da wisse seine Partei, wo sie wirklich stehe.

SSW-Spitzenkandidat Lars Harms wertete vier Prozent als sehr gute Ausgangslage für seine Partei. Dies bestätige, dass der SSW die richtigen Themen anspreche. Er biete als einzige Partei konkrete Lösungen zur Entlastung der Menschen mit niedrigem und mittlerem Einkommen an, die sich aufgrund der explodierenden Lebenshaltungskosten einschränken müssten. Schleswig-Holstein müsse für alle bezahlbar bleiben. Dafür werde sich der SSW einsetzen - unabhängig davon, ob sie in die Regierung kommen oder in der Opposition arbeiten.

CDU legt leicht zu, SPD bleibt stabil

Laut der repräsentativen Umfrage von infratest dimap im Auftrag des NDR kämen die Christdemokraten aktuell auf 38 Prozent, die SPD käme auf 20 Prozent. Im Vergleich zur vorherigen NDR Umfrage vom 31. März würde die CDU 2 Prozentpunkte zulegen, die Sozialdemokraten bleiben dagegen unverändert (+/-0). Die Grünen lägen bei 16 Prozent - das wären 2 Prozentpunkte weniger als in der März-Umfrage.

Die FDP würde mit 9 Prozent der Stimmen (+1) leicht dazu gewinnen. Die AfD käme unverändert weiter auf 6 Prozent. Für den Südschleswigschen Wählerverband (SSW), der von der Fünf-Prozent-Klausel ausgenommen ist, sprächen sich 4 Prozent (+/-0) der Befragten aus. Alle anderen Parteien würden zusammen 7 Prozent (-1) erzielen.

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 21.04.2022 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landtagswahl Schleswig-Holstein