Die Landtagswahl in Radio, Fernsehen und bei NDR.de Stand: 30.04.2022 12:20 Uhr Die Schleswig-Holsteiner wählen am 8. Mai den Landtag neu. Der NDR berichtet im Fernsehen, Hörfunk und Internet aktuell und ausführlich über den Ausgang. Wir geben einen Überblick über das Programm bis zum Wahlabend.

Für die Spitzenkandidat:innen aller im Landtag vertretenen Parteien ging es "Hoch hinaus" auf den Holtenauer Leuchtturm in einer neuen Interviewreihe für das Schleswig-Holstein-Magazin im NDR Fernsehen: Was treibt sie an, worin besteht ihre persönliche Motivation für diese Aufgabe an der Spitze? Das fragte Julia Stein, Leiterin für Politik und Investigation im NDR Schleswig-Holstein, die sechs Spitzenkandidaten.

Was wollen die Parteien im Norden? Wo liegen die politischen Schwerpunkte? Auch bei NDR 1 Welle Nord sind die Spitzenkandidat:innen von CDU, SPD, Grünen, FDP, AfD und dem SSW zu Gast. In sechs Sondersendungen vom 25. April bis zum 2. Mai stehen sie in der Sendung "Zur Sache mit dem Spitzenkandidaten" jeweils ab 18.05 Uhr im Radio eine Stunde Rede und Antwort. Am Tag nach der Ausstrahlung gibt es die einzelnen Sendungen als Podcast auf unterschiedlichen Podcast-Plattformen und -Apps.

Drei Sondersendungen im Schleswig-Holstein Magazin

Das Schleswig-Holstein Magazin sendet drei Sondersendungen mit den Ministerpräsidentenkandidat:innen - von 19.30 bis 20 Uhr. Monika Heinold (Grüne) stellt sich den Fragen am 29. April, Thomas Losse-Müller (SPD) folgt am 30. April und Daniel Günther (CDU) ist am 1. Mai im Studio. Außerdem gibt es im Schleswig-Holstein Magazin Themenschwerpunkte zur FDP, der AfD und dem SSW.

TV-Triell auch auf NDR.de/sh und in der App

Am 4. Mai liefern sich die Spitzenkandidat:innen der drei großen Parteien erstmals einen Schlagabtausch - dann sind Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sowie die Herausforderer Thomas Losse-Müller (SPD) und Monika Heinold (Grüne) 75 Minuten lang zu Gast im Landtag in Kiel. Das Triell moderieren ab 21 Uhr NDR Chefredakteur Andreas Cichowicz und Julia Stein, Leiterin für Politik und Recherche im NDR Schleswig-Holstein. NDR.de/sh überträgt das Streitgespräch zeitgleich im Video-Livestream sowie in der NDR SH App.

Das läuft am Wahlabend

NDR 1 Welle Nord berichtet in einer vierstündigen Sondersendung von 17.55 bis 22 Uhr umfassend über die Landtagswahl. Neben den Ergebnissen gibt es hier die ersten Interviews mit Siegern und Verlierern. Moderator Stefan Böhnke schaltet aus dem Landeshaus in Kiel immer wieder zu den Reportern, die über die Stimmung bei Kandidaten und Parteien berichten. In Live-Reportagen geben sie außerdem ein Stimmungsbild von den Wahlpartys und liefern erste Einschätzungen zu den Ergebnissen der Hochrechnungen. Außerdem sind Schalten in die NDR Studios in Flensburg, Heide, Kiel, Lübeck und Norderstedt geplant.

NDR Fernsehen: Ergebnisse, Analysen und Interviews

Ab 17.45 Uhr informiert "NDR Info Wahl - Schleswig-Holstein hat gewählt" live aus dem Landeshaus in Kiel schnell und umfassend über alle Hochrechnungen, Ergebnisse und Reaktionen zur Wahl. Im Interview werden die Spitzenkandidat:innen eine erste Bilanz des Wahlabends ziehen. Außerdem sind zahlreiche NDR Reporter in Schleswig-Holstein vor Ort bei den Fraktionen und Wahlpartys, um die Stimmung einzufangen. Die Sendezeiten: 17.45 - 18.45 Uhr, 20.15 - 21.00 Uhr, 22.05 - 22.35 Uhr, 23.50 - 0.05 Uhr.

Um 18.45 Uhr geht auch "DAS!" auf die Landtagswahl in Schleswig-Holstein ein, schaltet vom roten Sofa live nach Kiel und präsentiert die aktuellste Hochrechnung.

Schleswig-Holstein Magazin Extra - live aus dem Landeshaus

Das Schleswig-Holstein Magazin sendet am 8. Mai von 19.30 bis 20 Uhr ebenfalls live aus dem Landeshaus an der Kieler Förde. Die Moderatoren präsentieren Hochrechnungen sowie Trends und Analysen. Außerdem werden die Spitzenkandidaten zu Gast im Wahlstudio sein. Daneben wird zu den verschiedenen Wahlpartys der Parteien geschaltet.

NDR.de mit Liveblog und Hintergründen

Auch im Internet und in der NDR SH App gibt es ein umfangreiches Informationsangebot. Am Wahlsonntag startet NDR.de/sh mit der Öffnung der Wahllokale ab 8 Uhr einen Liveblog. Wie ist die Wahlbeteiligung? Wie ist die Stimmung bei den Parteien? Welche wichtigen Ereignisse und Entwicklungen gibt es? Wir halten Sie mit unserem Liveblog den ganzen Tag auf dem Laufenden. Darüber hinaus berichtet die Redaktion am Abend über den Wahlausgang, die Reaktionen von Gewinnern und Verlierern sowie Ergebnisse in den 35 Wahlkreisen und mehr als 1.100 Gemeinden. Dazu kommen aktuelle Audios und Videos aus den NDR Programmen.

Social Media: Backstage im Landeshaus

In den sozialen Netzwerken versorgt das Social-Media-Team die Nutzer:innen auf Facebook und bei Twitter mit Fakten, Videos sowie den Social-Media-Highlights rund um die Wahl.

NDR Text ab Seite 460

Im NDR Text finden die Fernsehzuschauer ein umfangreiches Dossier zur Landtagswahl in Schleswig-Holstein. Ab Seite 460 sind neben den Ergebnissen der aktuellen Umfrage auch Porträts der Spitzenkandidat:innen zu finden. Außerdem gibt es Hinweise zu Wahlsendungen in Hörfunk und Fernsehen. Am Wahlabend bietet der NDR Text einen umfangreichen Ergebnisdienst an.

Der Tag nach der Wahl

Am Montag, 9. Mai, meldet sich das Schleswig-Holstein Magazin von 10 bis 10.30 Uhr mit einer Extra-Ausgabe live aus dem Kieler Landeshaus mit einer ausführlichen Wahlnachlese, mit allen Ergebnissen im Überblick und mit Reaktionen auf den Wahlausgang.

Wo gibt es Katerstimmung, wo noch Partyrausch? NDR 1 Welle Nord analysiert einen Tag nach der Wahl die Ergebnisse. In zusätzlichen Regionalnachrichten blicken die fünf Studios auf den Wahlabend zurück und geben ein Stimmungsbild aus den Kreisen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Zur Sache | 08.05.2022 | 18:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landtagswahl Schleswig-Holstein