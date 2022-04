AfD: Nobis baut auf Kontakt zu Bürgern Stand: 14.04.2022 14:00 Uhr Als Kapitän hat Jörg Nobis viel von der Welt gesehen. Gegen zu viele offene Grenzen ist er dennoch. Als AfD-Spitzenkandidat will er seine Partei wieder in den Landtag steuern.

Das ohnehin meist leicht gerötete Gesicht von Jörg Nobis bekommt noch einen etwas intensiveren Farbton, als er im Sommer 2021 auf einem Parteitag in Büdelsdorf laut wird und die AfD-Mitglieder zur Einigkeit ermahnt: "Nicht nur Schleswig-Holstein, nicht nur die Bundespartei, ganz Deutschland lacht uns aus!"

Es ist vielleicht der Tiefpunkt des inneren Konflikts in der schleswig-holsteinischen AfD. Gerade hat der Parteitag vergeblich versucht, den Landesvorsitz neu zu besetzen. Anhänger der früheren Landeschefin Sayn-Wittgenstein haben die neuen Kandidaten abgelehnt – Nobis spricht vom "langen Schatten der Fürstin." In diesen Tagen scheint er zu zweifeln, ob er in der richtigen Partei ist.

Doch inzwischen hat sich die Lage beruhigt. Auf dem letzten Parteitag hat sich der Streit in Grenzen gehalten. Nobis ist wieder zum Spitzenkandidaten gewählt worden – auch auf den folgenden Plätzen sind nur Mitglieder von Landtag oder Landesvorstand vertreten – die Fürstin nicht – und so kann sich Nobis auf den Wahlkampf konzentrieren.

Nobis will Partei "positives Image" geben

In Fußgängerzonen verteilt Nobis Flyer, will ins Gespräch kommen. "Von Nazis nehme ich nix", sagt einer, der vorbeikommt. "Sie kennen mich doch gar nicht", entgegnet Nobis. Andere unterstützen ihn: Die Partei vertrete eben deutsche Interessen, sagt eine Frau: "Nur deswegen ist man doch kein Nazi." Manchmal kommen auch Gegendemonstranten zum Wahlkampfstand, die das ganz anders sehen. Sprechchöre, ob nun bei Parteitagen oder in der Fußgängerzone, gehören bei der AfD dazu und Nobis zeigt sich zumindest nach außen unbeeindruckt.

Bis zum Bruch der AfD-Fraktion vor eineinhalb Jahren war Nobis Fraktionschef. Ist jetzt im Zusammenschluss der verbleibenden drei Abgeordneten für Finanzen und Energiethemen zuständig. Und zählt sich zum wirtschaftsliberalen Flügel.

In seiner Bewerbungsrede für die Spitzenkandidatur hatte Nobis betont, die Partei brauche ein "positives Image" - dazu wolle er beitragen. Und so zeigen sich Nobis und seine Mitstreiter in ihrem Wahlkampfspot bei ihrer Arbeit im Landtag. Und präsentieren ihre Plakate, die den Wähler jeweils vor die Entscheidung stellen: Tanken nur für Reiche - oder für alle? Mehr Wohnraum - oder mehr Einwanderung?

Kapitän fordert klare Grenzen

Jörg Nobis ist als Nautiker zur See gefahren, ist Kapitän. Er hat in Mexiko gelebt, in seinem Büro hängt eine Holzschnitzerei von einem Besuch auf den Fidschi-Inseln. Die Südsee ist ein Sehnsuchtsort für ihn, bei dem er ins Schwärmen gerät. Wie passt so viel Weltoffenheit zu den Positionen der AfD? Zum Wunsch nach geschlossenen Grenzen und restriktiver Einwanderungspolitik?

"In der Welt da draußen", sagt Nobis, seien Grenzen und Grenzkontrollen "etwas völlig Normales." Und berichtet, wie ihn die amerikanische Küstenwache einmal als wachhabenden Offizier auf einem Kreuzfahrtschiff mitten in der Nacht zum sofortigen Stopp aufforderte, weil zum Verlassen der kanadischen Hoheitsgewässer eine Meldung fehlte.

"Wenn wir innerhalb Europas Reisefreiheit haben, dann begrüße ich das sehr, es freut mich, ich reise auch gern durch Europa. Aber dann muss ich die Außengrenzen von Europa einfach schützen", meint Nobis. Die Gegendemonstranten am Wahlkampfstand fordern währenddessen, die AfD müsse in die Schranken gewiesen werden.

Zuspitzung und Provokationen im Landtag

Radikale Töne vermeidet Nobis, setzt aber durchaus auf Provokation und Polarisierung. Etwa, wenn er Worte wie “Impf-Apartheid” benutzt. Oder staatliche Ausgaben für Asylbewerber infrage stellt: 2,5 Milliarden Euro habe das Land seit 2015 für Asyl und Migration ausgegeben - während Rentner im Müll nach Essen gesucht hätten. “Was hätte man mit diesem Geld alles Gutes bewirken können!” sagte Nobis in seiner Bewerbungsrede für die Spitzenkandidatur unter großem Applaus.

Im Landtag dagegen sorgen Nobis Reden immer wieder für Empörung bei den anderen Fraktionen. Nobis sagt, scharfe Reden habe er weder auf Parteitagen noch im Landtag gehalten. Aber: "Man darf auch mal Sachverhalte überspitzt darstellen und eine gewisse Polemik darf auch einfließen, finde ich."

Nobis ist geschieden und hat zwei Söhne. Seine neue Lebenspartnerin bringt zwei Töchter mit, "also vier Kinder zuhause, da ist immer Highlife im Kettenkasten", nutzt er eine maritime Metapher.

Bürgernähe und Politikerfahrung

Dem Spitzenkandidaten ist es wichtig, Kontakt "zum Bürger" zu halten, betont er. Die Bodenhaftung auch als Politiker nicht zu verlieren. Nobis sagt, dass ihm das gelingt. Ob nun durchs Flyerverteilen im Wahlkampf oder durch seinen eigentlichen Job als nautisch-technischer Sachverständiger, den er mit geringerer Stundenzahl nebenbei noch ausübt.

Dennoch hat Nobis in seinen fünf Jahren als Abgeordneter auch die Spielregeln des Politikbetriebs kennen gelernt. Und offensichtlich etwas daraus mitgenommen. Auch für den Umgang mit parteiinternen Streitereien: Nobis setzt nämlich darauf, "bei Gesprächen das Verbindende in den Vordergrund zu stellen" und "mit konstruktiven Kräften zusammenzuarbeiten und Mehrheiten zu generieren."

