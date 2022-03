Heide: Neues Studium gegen Landarztmangel Stand: 19.03.2022 10:55 Uhr Patientengespräche kosten viel Zeit. Zeit, die vor allem Landärzten fehlt. Physician Assistants sollen Abhilfe schaffen - und Bindeglied zwischen Arzt und Patient werden.

von Laura Albus

Die Patienten stehen Schlange an der Hausarztpraxis von Dr. Weinhonig in Niebüll (Kreis Nordfriesland). Kurz vor der Mittagszeit sind es hauptsächlich Senioren, die sich ihre vierte Corona-Impfung abholen wollen. In der Praxis sind mehrere medizinische Fachangestellte dabei, die Sprechzimmer auf den nächsten Patienten vorzubereiten - darunter auch Inga Raths. Sie ist bereits seit 4.45 Uhr auf den Beinen, dabei öffnet die Praxis erst um 8 Uhr. Inga Raths absolviert gerade ein berufsbegleitendes Studium, lernt früh morgens vor der Arbeit: Sie bildet sich zur sogenannten Physician Assistant (PA) fort.

Arbeit am Patienten auch ohne Approbation

Das Konzept der Physicial Assistants ist so simpel wie effektiv: Pfleger, medizinische Fachangestellte, Notfallsanitäter dürfen nach erfolgreich beendetem Studium ärztliche Aufgaben vom Vorgesetzten eigenständig übernehmen, wie Hausbesuche oder Vorgespräche mit Patienten. Der Arzt hat dadurch freie Kapazitäten für seine medizinische Arbeit. Auch Inga Raths möchte schon bald ihren Chef unterstützen, in dem sie Hausbesuche durchführt oder die Stellung in der Praxis hält, wenn er unterwegs ist.

Vorteil auf dem Land: Man kennt sich

Nicht nur die Kollegen kennen sich gut, auch die Patienten kommen immer wieder. Zeit für einen kurzen Schnack muss sein: Wie geht's den Kindern? Was macht der Hund? Wie war der Urlaub? Aber auch die Nähe zum Patienten kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass es zu wenige Ärzte gibt - vor allem Hausärzte, vor allem auf dem Land. Die Physician Assistants sollen dieses Problem nicht eigenständig lösen, sondern vielmehr ein Vehikel in der Lösungsstrategie sein, wie Prof. Dr. Henrik Herrmann sagt. Er ist Präsident der Ärztekammer Schleswig-Holstein und leitet den Studiengang Physician Assistant am Westküstenklinikum, das über die Hochschule Gera organisiert ist: "Wir haben Patienten, die immer älter werden, polymorbide sind und eine höhere medizinische Versorgung brauchen." Er hofft, mit dem landesweit bisher einmaligen Studiengang die Zukunft der medizinischen Versorgung auch im ambulanten Bereich sicherzustellen und zukunftsfähig zu machen.

Dem Traum Mediziner zu werden näher kommen

Auch Marc Mertens studiert Physician Assistance in Heide. Er arbeitet in der Notaufnahme am Klinikum in Itzehoe und ist bereits im dritten Semester, gehört also zu den ersten Studierenden landesweit. Für ihn geht mit dem Studium ein Traum in Erfüllung, denn er wollte schon früh medizinisch arbeiten. "Was ich damals aber durch ein schlechtes Abitur nicht konnte. Jetzt aber die Möglichkeit zu bekommen, dieses Studium mit Mitte 40 noch einmal zu machen - es geht ein großer Wunsch von mir in Erfüllung." In den USA kam das Modell während der 60er-Jahre auf, als Notfallsanitäter nach dem Vietnamkrieg ihre Berufserfahrung aus rechtlichen Gründen nicht einsetzen durften. Heute ist das Modell vor allem im angelsächsischen Raum verbreitet - und kommt auch langsam in Deutschland an.

Kein Feierabend für Inga Raths

Inga Raths sieht auch nach wenigen Monaten Studium schon vieles aus einem neuen Blickwinkel. Sie weiß nun, wie manche Medikamente im Körper funktionieren und nicht nur, dass sie funktionieren. Sie sagt: "Manche Sachen hat man anatomisch jetzt durch Studium mehr verstanden als durch die MFA-Ausbildung. Es wird einfach Intensiver und viel tiefer bearbeitet." Die Patienten der Hausarztpraxis in Niebüll sind inzwischen weg. Sie haben ihre Impfungen und Rezepte erhalten. Die Praxis schließt für den Tag. Aber Feierabend hat Inga Raths noch lange nicht. Zu Hause warten nicht nur ihre Familie, sondern auch ihre Lehrbücher.

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 19.03.2022 | 19:30 Uhr