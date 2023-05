Stand: 08.05.2023 07:23 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Suchtberatungen in SH wegen hohem Alkoholkonsums in Sorge

Der Konsum von Alkohol bleibt laut Experten offenbar auch in Schleswig-Holstein weiter ein Problem. Die Landesstelle für Suchtfragen sagt, Alkohol sei in Deutschland zu leicht und zu günstig verfügbar. Im Moment zählen die Suchtberatungen wieder mehr Betroffene. Allein in Flensburg waren es 2022 mehr als 280 Hilfesuchende, das sind rund zehn Prozent mehr als im Durchschnitt der vergangen zehn Jahre. Experten weisen auch auf eine hohe Dunkelziffer hin. | NDR Schleswig-Holstein 08.05.2023 07:00 Uhr

Schwerer Unfall im Kreis Steinburg

In Hingstheide (Kreis Steinburg) sind am Sonntag bei einem Verkehrsunfall drei Menschen schwer verletzt worden. Laut Polizei hatte ein Autofahrer die Vorfahrt an der Kreuzung Kreuzpfahl missachtet - ein Wagen auf der Vorfahrtsstraße fuhr in die Fahrerseite. Die Polizei sperrte die Straße für gut dreieinhalb Stunden. | NDR Schleswig-Holstein 08.05.2023 07:00 Uhr

Feuerwehreinsatz in Uetersen

In Uetersen (Kreis Pinneberg) hat am späten Sonntagnachmittag in der Feldstraße der Dachstuhl eines Einfamilienhauses gebrannt. Ungefähr 80 Helfer der Freiwilligen Feuerwehren Uetersen, Neuendeich und Heidgraben konnten die Flammen schnell unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde niemand. Brandursache und Schadenshöhe sind noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 08.05.2023 06:00 Uhr

THW Kiel bleibt Tabellenführer in der Handball-Bundesliga

In der Handball-Bundesliga hat Spitzenreiter THW Kiel weiter Punkte im Meisterschaftsrennen gesammelt. Die Kieler besiegten TSV Hannover-Burgdorf mit 33:23 (19:14). Die SG Flensburg-Handewitt unterlag dagegen bei den Füchsen Berlin mit 33:37. | NDR Schleswig-Holstein 08.05.2023 06:00 Uhr

Wetter: freundlich und trocken

Im ganzen Land scheint heute die Sonne, nur ein paar lockere Wolken ziehen durch. Erst am Abend ziehen an der Nordsee dichtere Wolken auf. Es bleibt aber meist trocken. Die Höchsttemperaturen liegen heute bei 15 Grad in Großenbrode (Kreis Ostholstein) bis 19 Grad in Wentorf bei Hamburg (Kreis Herzogtum-Lauenburg). Dazu weht ein schwacher bis mäßiger, an der See teils frischer, in Böen starker Südostwind. Feierabendtemperaturen um 18 Uhr: 11 Grad in Kappeln (Kreis Schleswig-Flensburg) und 18 Grad in Mölln (Kreis Herzogtum-Lauenburg).

