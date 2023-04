Stand: 21.04.2023 07:42 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Nordpferd-Messe startet in Neumünster

Von heute bis einschließlich Sonntag dreht sich in den Holstenhallen in Neumünster alles um Pferde. Die größte Pferdemesse Schleswig-Holsteins, die Nordpferd, beginnt heute. Mehr als 200 Stände wurden nach Angaben der Veranstalterinnen und Veranstalter gebucht - von Futtermittel bis Bekleidung und Zubehör gibt es alles zu kaufen. Außerdem stehen Vorführungen an, auch Seminare werden angeboten. Heute und morgen wird außerdem ein Pferdetheater aufgeführt. Bei der letzten Nordpferd vor vier Jahren kamen rund 30.000 Besucher. Bisher fand die Messe alle zwei Jahre statt, fiel aber 2021 coronabedingt aus. In Zukunft soll die Nordpferd jährlich nach Neumünster kommen. | NDR Schleswig-Holstein 21.04.2023 08:30 Uhr

Tödlicher Motorrad-Unfall in Schönbek

Am Donnerstag ist nördlich von Schönbek (Kreis Rendsburg-Eckernförde) auf einer Landstraße ein Motorradfahrer tödlich verunglückt. Der 20-Jährige starb nach Angaben der Polizei noch an der Unfallstelle. Laut Polizei rutschte er in einer Rechtskurve weg und kollidierte mit einem Auto. Das Motorrad geriet samt Fahrer unter den Wagen und ging in Flammen auf. | NDR Schleswig-Holstein 21.04.2023 08:00 Uhr

Warnstreik der EVG: Massive Einschränkungen im Bahnverkehr

Seit 3 Uhr heute Morgen stehen die Züge wegen eines Warnstreiks der Gewerkschaft EVG still. Der Fahrgastverband ProBahn Schleswig-Holstein erwartet massive Auswirkungen auf den Bahnverkehr. Der Landesvorsitzende Stefan Barkleit empfiehlt Reisenden, auf Busse oder das Auto umzusteigen. Auch wenn nur bis 11 Uhr vormittags gestreikt werde, könne es bis in die Abendstunden dauern, bis wieder alle Verbindungen im Nah- und Fernverkehr nach Plan laufen, so Barkleit. Er fordert von Arbeitgeber und Gewerkschaft, schnell wieder Verhandlungen zu führen und sich zeitnah zu einigen. Der Warnstreik bei der Deutschen Bahn hat auch für die anderen Bahnunternehmen in Schleswig-Holstein Auswirkungen: Nordbahn und Erixx Holstein sind zum Beispiel in den Stellwerken auf die Beschäftigten der Deutschen Bahn angewiesen. Auch sie gehen davon aus, dass sich die Auswirkungen des Warnstreiks den ganzen Tag hinziehen. | NDR Schleswig-Holstein 21.04.2023 07:00 Uhr

Flensburg: Prozess gegen mutmaßlichen Brandstifter startet

Nach der Serie von Autobränden in Flensburg im vergangenen Sommer startet heute der Prozess gegen einen der mutmaßlichen Täter. Der 33-Jährige muss sich ab 9.15 Uhr vor dem Landgericht Flensburg verantworten. Ihm wird unter anderem vorgeworfen, an insgesamt vier Tagen im August und September 2022 versucht zu haben, Autos in der Karlstraße, Angelburger Straße und Eckenerstraße anzuzünden. Teilweise ist ihm das laut Staatsanwaltschaft auch gelungen. Seit Mitte November sitzt der Mann in Untersuchungshaft. Das Urteil wird Ende Mai erwartet. Bis dahin sind vier weitere Prozesstage angesetzt. | NDR Schleswig-Holstein 21.04.2023 08:30 Uhr

A21: 14 Stunden-Sperrung nach Lkw-Unfall

Ein Lkw-Unfall auf der A21 hat stundenlang für Verkehrseinschränkungen in Richtung Hamburg gesorgt. Nach Angaben der Polizei war am Nachmittag zwischen Leezen (Kreis Segeberg) und Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) ein Lkw in die Böschung gefahren. Der verunglückte Lkw war mit 40 Tonnen Steinen beladen und drohte jederzeit umzukippen, so die Polizei. Bevor der Lkw geborgen werden konnte, mussten daher alle Steine umgeladen werden. Von 15 Uhr am Donnerstag bis heute Morgen um kurz nach 5 Uhr musste deshalb der rechte Fahrstreifen gesperrt werden. | NDR Schleswig-Holstein 21.04.2023 07:00 Uhr

Lagerhallenbrand in Halstenbek

In Halstenbek im Kreis Pinneberg ist am späten Donnerstagabend ein Feuer in einer Lagerhalle ausgebrochen, in der Akkus recycelt werden. Meterhohe Flammen schlugen aus dem Gebäude. Rund 120 Einsatzkräfte waren laut Leitstelle im Einsatz. Der Bahnverkehr auf der benachbarten S-Bahn-Strecke habe zwischenzeitlich eingestellt werden müssen. Verletzt worden sei niemand, so die Feuerwehr. Der Brand war gegen halb eins unter Kontrolle, die Nachlöscharbeiten werden noch den ganzen Tag dauern, hieß es weiter. | NDR Schleswig-Holstein 21.04.2023 06:00 Uhr

Entwarnung nach Bombenalarm vor Husumer Polizeirevier

Eine mutmaßliche Bombe hat in Husum im Kreis Nordfriesland am Donnerstagabend für einen Großeinsatz und Zugausfälle gesorgt. Ein 27-jähriger Mann hatte behauptet, eine Bombe vor dem Polizeirevier deponiert zu haben. Für etwa zweieinhalb Stunden war deshalb der Bereich vor dem Polizeirevier gesperrt, der Zugverkehr von und nach Husum wurde zwischenzeitlich eingestellt. Der Kampfmittelräumdienst fand eine Plastiktüte, in der sich jedoch nur ein Messerblock befand. Der Mann kam in Polizeigewahrsam und wurde inzwischen in eine psychiatrische Einrichtung. | NDR Schleswig-Holstein 21.04.2023 06:00 Uhr

Deutlich mehr Unfälle mit E-Scootern in SH

Die Zahl der Unfälle, an denen E-Scooter Fahrer beteiligt sind, ist in Schleswig-Holstein stark gestiegen. Das hat die Antwort der Landesregierung auf eine kleine Anfrage der SPD-Fraktion ergeben. Wurden 2021 noch 277 Unfälle gezählt, an denen Fahrerinnen und Fahrer von E-Scootern beteiligt waren, so waren es im vergangenen Jahr 427 - eine Steigerung von fast 65 Prozent. Bei 90 Unfällen standen die Fahrerinnen und Fahrer unter Alkohol- oder Drogeneinfluss. Für den SPD-Verkehrspolitiker Niclas Dürbrook sind das erschreckend hohe Zahlen. Er fordert den Kontrolldruck zu erhöhen, beispielsweise durch jährliche Scooter-Weeks, in denen die Polizei E-Scooter ganz besonders scharf in den Blick nimmt. Zudem plädiert Dürbrook für mehr Aufklärung. Vor allem jungen Menschen sei oft nicht bewusst, dass dieselben Promillegrenzen wie beim Autofahren gelten. | NDR Schleswig-Holstein 21.04.2023 06:00 Uhr

Gästezentrum Kellenhusen steht auf der Kippe

Es soll das neue Aushängeschild von Kellenhusen im Kreis Ostholstein werden: das Gästezentrum "Heimathafen". Doch der Neubau steht auf der Kippe. Nach Angaben der Gemeinde, weil das Land seine ursprünglich in Aussicht gestellte Förderung von 90 auf jetzt 60 Prozent gekürzt hat. Die zusätzliche Belastung für den 1.200-Einwohner-Ort sei nicht tragbar, hieß es. Die Bürgermeisterin Nicole Kohlert hofft nun, dass das Wirtschaftsministerium doch noch mehr Geld dazu gibt. Die alte Kurverwaltung in Kellenhusen ist asbestbelastet und muss deshalb abgerissen werden. Jahrelang hatte die Gemeinde an den Neubauplänen gearbeitet, inklusive Kursaal, Kinderspielbereich und Restaurant. Die Kosten liegen bei rund 20 Millionen Euro. | NDR Schleswig-Holstein 21.04.2023 06:00 Uhr

Wetter: Viel Sonne bei bis zu 20 Grad

Heute gibt es den ganzen Tag über viel Sonne und es bleibt trocken. Die Temperaturen steigen auf bis zu 16 Grad auf Fehmarn und knapp 20 Grad im Hamburger Umland. Teilweise ist es windig. | NDR Schleswig-Holstein 21.04.2023 06:00 Uhr

