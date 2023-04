Stand: 17.04.2023 07:05 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Hausbrand in Bredstedt

Im Zentrum von Bredstedt (Kreis Nordfriesland) hat in der Nacht zum Montag ein Einfamilienhaus gebrannt Das Gebäude ist nicht mehr bewohnbar, sagte die Feuerwehr. Eine Person konnte das Haus selbstständig verlassen, musste aber ins Krankenhaus, weil sie zu viel Rauch eingeatmet hatte. Zu Brandursache und Schadenshöhe hat die Polizei noch keine Angaben gemacht. | NDR Schleswig-Holstein 17.04.2023 08:00 Uhr

Schottergärten bleiben Problem in SH

Das Land hat Schottergärten vor gut zwei Jahren verboten. Nach Angaben des Gemeindetages ist die Zahl der Schottergärten in Schleswig-Holstein trotzdem weiter gestiegen. Außerdem sei die Regelung schwer zu kontrollieren, weil es in den zuständigen Baubehörden zu wenig Personal gibt. Auch ist nicht genau definiert, ab wann ein Garten ein Schottergarten ist, so der Gemeindetag. Trotzdem habe man das Gefühl, dass in der Gesellschaft jetzt langsam ein Umdenken stattfinde. Schottergärten entziehen Kleintieren und Insekten den Lebensraum und sorgen dafür, dass der Boden verdichtet wird und kein Wasser mehr aufnehmen kann. | NDR Schleswig-Holstein 17.04.2023 06:00 Uhr

Zugausfälle zwischen Bad Segeberg und Bad Oldesloe

Auf der Strecke der Nordbahnlinie RB 82 fallen von Montagabend bis Sonntag einzelne Fahrten aus. Betroffen sind einige Verbindungen am späten Abend. Stattdessen fahren Busse. Grund dafür sind Arbeiten an der Oberleitung. | NDR Schleswig-Holstein 17.04.2023 06:30 Uhr

SG Flensburg-Handewitt: Platz 3 im Final Four

Die SG hat das "kleine Finale" um den deutschen Handball-Pokal in Köln gegen ihren Bundesliga-Rivalen TBV Lemgo Lippe mit 28:23 gewonnen. Am Sonnabend mussten sich die Schleswig-Holsteiner noch im Vorschlussrunden-Duell gegen die Rhein-Neckar-Löwen deutlich 31:38 geschlagen geben. | NDR Schleswig-Holstein 17.04.2023 06:00 Uhr

Wetter: Häufig Sonne und trocken

Heute gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken, dabei bleibt es aber meist trocken. Am freundlichsten wird es nördlich vom Kanal, hier gibt es auch längere sonnige Abschnitte. Die Höchstwerte liegen bei 9 Grad in Grömnitz (Kreis Ostholstein) bis 15 Grad in Leck (Kreis Nordfriesland). Der Wind weht schwach bis mäßig, zeitweise böig aus Nordost bis Ost. | NDR Schleswig-Holstein 17.04.2023 06:00 Uhr

Archiv 6 Min Nachrichten 08:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 6 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 17.04.2023 | 07:00 Uhr