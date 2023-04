Stand: 15.04.2023 10:39 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Vermisster aus Kiel tot aufgefunden

Ein seit mehr als zwei Wochen vermisster 86-Jähriger aus Kiel ist tot. Nach Angaben der Polizei wurde der Mann leblos in seinem Auto in der Kieler Förde gefunden. Ein Angler hatte demnach das Kennzeichen eines Autos unter Wasser gesehen und die Polizei informiert. Das Auto wurde noch in der Nacht mit Hilfe eines Krans geborgen. Inzwischen ist laut Polizei klar, dass es sich bei dem toten Mann um den vermissten 86-Jährigen aus Kiel handelt. Die Ermittler wollen nun klären, wie das Auto in der Förde gelandet ist. Hinweise auf ein Verbrechen gebe es zurzeit nicht, teilte die Polizei mit. | NDR Schleswig-Holstein 15.04.2023 10:00 Uhr

Fußball: Holstein Kiel gegen Nürnberg

In der 2. Fußball-Bundesliga spielt Holstein Kiel heute Nachmittag ab 13 Uhr gegen den 1. FC Nürnberg. Die Kieler haben die Chance, mit einem Sieg die 40 Punkte-Marke zu knacken, die als Grenze für den Klassenerhalt gilt. | NDR Schleswig-Holstein 15.04.2023 09:00 Uhr

Städte und Gemeinden wollen weiter Energie sparen

Auch nach dem Ende der so genannten Energiesparverordnung wollen Städte, Gemeinden und Einzelhandel möglichst wenig Strom und Gas verbrauchen. Am Sonnabend endet die Maßnahme des Bundes, mit der eine Notsituation bei der Energieversorgung über den Winter vermieden werden sollte. Die Stadt Lübeck hatte zum Beispiel die Beleuchtung der Denkmäler nachts ausgeschaltet - Kostenersparnis: etwa 9.500 Euro bei einem Kilowattstundenpreis von 30 Cent. Ab Sonntag sollen die Gebäude zwar wieder nachts beleuchtet werden, die Stadt sucht aber nach eigenen Angaben weiter nach Einsparmöglichkeiten. | NDR Schleswig-Holstein 15.04.2023 09:00 Uhr

Final Four: SG Flensburg-Handewitt vor DHB-Pokal Halbfinale in Köln

Die SG Flensburg-Handewitt hat an diesem Wochenende die Chance, deutscher Pokalsieger zu werden. Die Mannschaft trifft im Halbfinale des Final Four-Turniers in Köln heute Nachmittag zunächst auf die Rhein Neckar Löwen. Es ist das sechste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften im Pokal-Halbfinale und bisher gewann Flensburg jedes Spiel. Nach 29 Jahren in Hamburg findet das Final Four um den deutschen Pokal erstmals in Köln statt. Die knapp 20.000 Zuschauer in der ausverkauften Arena bekommen am Sonntag dann noch das Spiel um Platz drei und das Finale zu sehen. | NDR Schleswig-Holstein 15.04.2023 09:00 Uhr

Wetter: Erst Regen, später von der Ostsee freundlicher

Der Tag startet bewölkt und regnerisch. Am Nachmittag lässt der Regen von der Ostsee her nach, dort gibt es auch größere Auflockerungen. Die Temperaturen erreichen bis 12 Grad. | NDR Schleswig-Holstein 15.04.2023 09:00 Uhr

Mehr Nachrichten aus Ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein, Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 4 Min Nachrichten 11:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 15.04.2023 | 10:00 Uhr