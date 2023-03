Stand: 31.03.2023 11:24 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Hólmbert Fridjónsson bei Holstein Kiel am Sonntag wieder eine Option

Vier Zweitligaspiele ohne Sieg, zum letzten Mal vor mehr als zwei Monaten im heimischen Stadion gewonnen: Diese Durststrecke will Holstein Kiel am Sonntag gegen Bundesliga-Absteiger Arminia Bielefeld beenden. In den letzten fünf Spielen gegen Bielefeld konnte Holstein Kiel bisher nicht gewinnen. Diese Serie wollen die Störche brechen, so Holsteins Trainer Marcel Rapp. Mit einem Sieg würde sich Holstein Kiel seinen Platz im Mittelfeld der Tabelle absichern. Bei den Störchen hat sich in der Länderspielpause die Verletztensituation etwas gebessert. So ist Angreifer Hólmbert Fridjónsson wieder eine Option. "Ich bin froh über jeden Stürmer, der zurückkommt", sagte Holstein-Coach Marcel Rapp. Das Spiel am Sonntag beginnt um 13.30 Uhr | NDR Schleswig-Holstein 31.03.2023 12:00 Uhr

Arbeitslosenzahlen in Schleswig-Holstein sind gesunken

Die Zahl der Arbeitslosen bei uns im Land ist im März im Vergleich zum Vormonat gesunken. Aktuell gibt es laut Landesagentur für Arbeit 88.500 Arbeitslose in Schleswig-Holstein. Das sind 1.300 weniger als noch im Februar. Die Arbeitslosenquote beträgt damit 5,6 Prozent. Im Vorjahresvergleich gibt es allerdings ein Plus von 8.000 Personen. Grund ist laut Agentur unter anderem die hohe Zahl arbeitsloser Schutzsuchender aus der Ukraine. Bundesweit gibt es im Moment knapp 2,6 Millionen Menschen ohne Job. Das sind 26.000 weniger als vor einem Monat, aber 232.000 Arbeitslose mehr als im März 2022. | NDR Schleswig-Holstein 31.03.2023 10:00 Uhr

Durchsuchungen wegen Verdachts auf Darstellungen sexualisierter Gewalt gegen Kinder

Kripo und Staatsanwaltschaft haben am Mittwoch etwa 30 Häuser und Wohnungen in Kiel und den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde durchsucht. Dabei ging es laut den Beamten um Verfahren wegen des Besitzes und des Verbreitens von Darstellungen sexualisierter Gewalt gegen Kinder. Zuvor war schon gegen die 16 bis 58 Jahre alten Tatverdächtigen ermittelt worden. Bislang gibt es keine Hinweise darauf vor, dass die Männer gemeinsam vorgingen. Bei den Durchsuchungen wurden laut den Beamten viele Datenträger sichergestellt, die nun weiter ausgewertet werden. | NDR Schleswig-Holstein 31.03.2023 09:00 Uhr

Nächste Förderphase für Balkonkraftwerke gestartet

Besitzer und Interessenten sogenannter Balkonkraftwerke können sei Freitagmorgen wieder einen finanziellen Zuschuss vom Land beantragen. Nach Angaben des Umweltministeriums beginnt damit die zweite Förderphase von insgesamt vier für die sogenannten PV-Stecker-Anlagen. Die Antragstellung läuft über das Service-Portal des Landes im Internet. Dort können auch Förderanträge unter anderem für Wärmepumpen gestellt werden. Das Interesse am finanziellen Zuschuss für die Balkonkraftwerke von bis zu 200 Euro ist groß. Im ersten Förderzeitraum, der Anfang des Jahres begonnen hatte, gingen mehr als 760 Anträge beim Land ein. Die erste Fördersumme von etwa 150.000 Euro war schnell ausgeschöpft. Balkonkraftwerke dürfen pro Haushalt bis zu 600 Watt Leistung produzieren. | NDR Schleswig-Holstein 31.03.2023 08:00 Uhr

Voraussichtlich kein Spargel zu Ostern

Wer sich auf Spargel aus Schleswig-Holstein zu Ostern freut, sollte einen Plan B haben: Laut Landwirtschaftskammer ist die Wahrscheinlichkeit, für Spargel aus dem Norden gesunken. Grund ist das kühle Wetter. | NDR Schleswig-Holstein 31.03.2023 08:00 Uhr

Schwerer Unfall auf A1 Richtung Lübeck

In der Nacht zum Freitag hat ein schwerer Unfall auf der A1 in Richtung Lübeck für eine vorübergehende Sperrung der Autobahn gesorgt. Nach Angaben der Rettungsleitstelle war zwischen Bargteheide und Bad Oldesloe (beide Kreis Stormarn) gegen 0.30 Uhr ein Auto von der Fahrbahn abgekommen und in die Leitplanken gefahren. Die Unfallursache ist noch unklar. Die beiden Insassen wurden dabei verletzt - einer von ihnen schwer. Weil auch Betriebsstoffe aus dem Fahrzeug ausgelaufen sind, war die Autobahn fast zwei Stunden voll gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 31.03.2023 08:00 Uhr

Wasserrohrbruch sorgt für Sperrung der B202 bei Hohn

In Hohn im Kreis Rendsburg-Eckernförde gibt es seit dem frühen Freitagmorgen einen Wasserrohrbruch. Laut dem Wasserbeschaffungsverband Mitteleider fällt deswegen in dem Ort der Schulunterricht aus und auch der Kindergarten bleibt geschlossen. Bei weiteren 10 bis 15 Haushalten ist das Trinkwasser abgestellt. Auch die B202 ist wegen des Rohrbruchs gesperrt, soll aber demnächst wieder freigegeben werden. Die Ursache für den Rohrbruch ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 31.03.2023 07:00 Uhr

NDR Umfrage: Mehrheit in SH hat nichts gegen Geflüchtete als Nachbarn

Seit Februar 2022 sind bei uns in Deutschland mehr als eine Million ukrainische Geflüchtete angekommen, und auch aus anderen Ländern kommen Schutzsuchende zu uns. In unserer Umfrage von NDRfragt wollten wir deshalb wissen: Wie bewerten die Nordddeutschen den Zuzug von Geflüchteten? Die Ergebnisse zeigen, dass eine deutliche Mehrheit der Befragten nichts gegen Geflüchtete als Nachbarn hat. Gut ein Viertel der Teilnehmenden aus Schleswig-Holstein würde Geflüchtete in ihrer Nachbarschaft hingegen nicht gutheißen. Insgesamt hängt die Akzeptanz von Geflüchteten davon ab, aus welchen Gründen die Menschen ihre Heimat verlassen haben: Krieg und Verfolgung werden als Fluchtgrund eher akzeptiert als eine Flucht aus wirtschaftlichen Gründen. Gut sieben von zehn Befragten würden gerne weniger Geflüchtete in Deutschland aufnehmen, die aus wirtschaftlichen Gründen nach Deutschland kommen. Die Umfragen von NDRfragt sind nicht repräsentativ, aber dennoch aussagekräftig: etwa 2.600 NDRfragt-Mitglieder aus Schleswig-Holstein haben an dieser Umfrage teilgenommen. | NDR Schleswig-Holstein 31.03.2023 07:00 Uhr

Letzte Impfzentren in SH schließen

In Schleswig-Holstein schließen am Freitag die letzten sieben Corona-Impfzentren. Wer sich dann noch impfen lassen möchte, kann das beim Hausarzt, Betriebsarzt oder in impfenden Apotheken tun. Experten halten aber nicht bei jedem eine weitere Impfung für nötig. "Es gelten nach wie vor die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission und es gibt keine neue Handhabe, jetzt neue Impfserien aufzulegen", so Jens Lassen, Vorsitzender des Hausärzteverbandes. Jeder solle für sich selbst und in Rücksprache mit seinem Hausarzt prüfen, ob weitere Impfungen sinnvoll seien. Vor allem Jüngere, Gesunde und drei Mal Geimpfte bräuchten zumindest bis zum Sommer keine Impfung, so Lassen. Der Infektiologe Stephan Ott, Leiter des Gesundheitsamtes im Kreis Rendsburg-Eckernförde, fordert für den nächsten Herbst und Winter neue Empfehlungen von der Ständigen Impfkommission. Dabei geht es um die Frage, wer dann möglicherweise nochmal einen Booster bekommen sollte und ob es Kombi-Impfstoffe auch gegen Grippe geben wird. | NDR Schleswig-Holstein 31.03.2023 06:00 Uhr

Königlicher Besuch in Hamburg

Der britische König Charles III. und seine Frau Camilla kommen am Freitag nach Hamburg. Am Vormittag wird das Königspaar gemeinsam mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit einem ICE der Deutschen Bahn von Berlin in die Hansestadt fahren. An der Ruine der St. Nikolai-Kirche will Charles III. laut britischer Botschaft in nie dagewesener Form eine Versöhnungsgeste zeigen. Die Kirche wurde 1943 von britischen und amerikanischen Flugzeugen zerstört. Zweites Thema seines Besuchs in Hamburg ist das Werben für den Klimaschutz. Zusammen mit Steinmeier informiert er sich auf einer Barkasse über alternative Energien im Hafen. | NDR Schleswig-Holstein 31.03.2023 06:00 Uhr

Feuer in Supermarkt in Eckernförde

In einem Supermarkt in Eckernförde hat es am Donnerstagnachmittag gebrannt. Als die Helfer dort ankamen, hatten Mitarbeiter und Kunden das Gebäude laut Feuerwehr bereits verlassen. Der Brand war demnach aus ungeklärter Ursache im hinteren Bereich der Pfandautomaten. Nach rund drei Stunden waren die Flammen gelöscht. Verletzt wurde niemand. | NDR Schleswig-Holstein 31.03.2023 06:00 Uhr

Wolf auf B205 tot gefahren

Auf der B205 bei Rickling (Kreis Segeberg) ist am Mittwoch ein Wolf tot gefahren worden. Der Anruf des Autofahrers ging gegen 7.30 Uhr bei der Polizei ein. Bei dem Wolf handelt es sich um ein Weibchen. Um welches Tier es sich handelt, muss nun im Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierkunde in Berlin festgestellt werden. In Schleswig-Holstein leben aktuell mindestens zwei Wolfspaare und einige vereinzelte Tiere, die Schleswig-Holstein durchqueren. Laut Jens Matzen, Koordinator der Wolfsbetreuer bei uns im Land, sind seit 2007 13 Tiere durch Autounfälle in Schleswig-Holstein gestorben. | NDR Schleswig-Holstein 31.03.2023 05:30 Uhr

Wetter: Weiterhin wechselhaft

Am Freitagmorgen und im weiteren Tagesverlauf bleibt es überwiegend bedeckt. Von Süden her muss mit schauerartigem Regen gerechnet werden. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus wechselnden Richtungen. Die Temperaturhöchstwerte liegen bei 11 Grad in Flensburg und 14 Grad in Hamburg. Auch in der Nacht zum Sonnabend bleibt es weiterhin regnerisch. Die Temperaturtiefstwerte liegen zwischen 3 und 6 Grad. | NDR Schleswig-Holstein 31.03.2023 06:00 Uhr

