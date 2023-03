Stand: 28.03.2023 07:21 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Glätteunfälle im südlichen Schleswig-Holstein

Auf der A24 bei Talkau (Kreis Herzogtum Lauenburg) hat sich in der Nacht zu Dienstag ein Auto überschlagen - laut Polizei infolge der Glätte. Dabei wurde eine Person leicht verletzt. Zwei weitere Unfälle ereigneten sich auf der A1 bei Lübeck. In Stockelsdorf (Kreis Ostholstein) verletzte sich bei einem Glätteunfall ein Fahrradfahrer leicht. | NDR Schleswig-Holstein 28.03.2023 08:00 Uhr

Drei Verletzte bei Zimmerbrand in Kiel-Mettenhof

Bei einem Brand im Kieler Stadtteil Mettenhof sind am Montagabend drei Menschen leicht verletzt worden. In einer Wohnung in der Helsinkistraße war ein Feuer ausgebrochen. Die Ursache ist laut Feuerwehr noch ungeklärt. Die Helfer konnten die Flammen in dem Mehrfamilienhaus innerhalb einer knappen Stunde löschen. | NDR Schleswig-Holstein 28.03.2023 08:00 Uhr

Unfall auf der A7 bei Neumünster

Auf der A7 hat es am Montagabend kurz vor Neumünster einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Nach Angaben der Polizei stießen dort gegen 21:30 Uhr insgesamt drei Autos zusammen - und landeten zum Teil in der Beton-Leitplanke. Zwei Fahrer wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die A7 war in Richtung Hamburg bis in den frühen Dienstagmorgen gesperrt. Die Unfallursache ist noch ungeklärt. | NDR Schleswig-Holstein 28.03.2023 07:00 Uhr

Tourismus in Scharbeutz: Gemeinde diskutiert Maßnahmen

Die Gemeinde Scharbeutz (Kreis Ostholstein) hat am Montagabend mit Bürgerinnen und Bürgern über die Grenzen des Tourismus diskutiert. Bei einer Online-Studie zur Tourismusakzeptanz hatten mehr als 60 Prozent der Befragten zuvor angegeben, dass die Menge an Urlaubern und vor allem Tagestouristen zu hoch sei. Bürgermeisterin Bettina Schäfer (parteilos) erklärte, dass die Gemeinde die Sorgen ernst nehme. Allerdings sei der Strand auch Allgemeingut und Beschränkungen kaum möglich. Politik, Tourismus und Verwaltung wollen sich die Anregungen der Bewohner nun genau anschauen und Lösungen ausarbeiten. | NDR Schleswig-Holstein 28.03.2023 06:00 Uhr

Streik in SH: Regionalverkehr fährt wieder

Nach dem 24-Stunden-Warnstreik der Gewerkschaften ver.di und EVG fahren die Züge in Schleswig-Holstein wieder weitgehend normal. Laut Bahn gab es am Dienstagmorgen bei keiner der Linien der DB Regio im Land größere Probleme. Zwischen Hamburg und Lübeck und Hamburg und Bad Oldesloe kommt es allerdings zu Verspätungen, weil dort an der Strecke gearbeitet wird. Im Fernverkehr müssen sich Fahrgäste heute noch für einige Zeit auf Zugausfälle und Verspätungen einstellen. Man brauche einige Stunden, bis die ICE- und IC-Züge sowie das Personal an ihre Abfahrtsorte gelangten, hieß es von der Bahn. | NDR Schleswig-Holstein 28.03.2023 06:00 Uhr

Munition im Meer: Experten sehen Biodiversität bedroht

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden etwa 1,6 Millionen Tonnen Munition in der Nord- und Ostsee versenkt. Vieles davon liegt zum Beispiel noch in der Kieler und Lübecker Bucht. Weil die Munition nun zu verrosten droht, wächst die Gefahr, dass Sprengstoffe freigesetzt werden. Wissenschaftler der Universität Kiel fordern daher, dass die Munition schnell geborgen werden muss. Die Experten haben nach eigenen Angaben bereits geringe Mengen sprengstofftypischer Verbindungen in Fischen und Muscheln nachgewiesen. | NDR Schleswig-Holstein 28.03.2023 06:00 Uhr

Das Wetter: Zunächst freundlich, später Wolken

Heute wird es nach freundlichem, teils sonnigem Beginn vor allem an der Nordsee und an der Elbe wolkiger. Dort sind auch einzelne Schauer möglich. Nach vielfach frostigem Start sind Höchstwerte von 6 bis 8 Grad zu erwarten. | NDR Schleswig-Holstein 28.03.2023 06:00 Uhr

Mehr Nachrichten aus Ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

