Stand: 12.05.2025 06:01 Uhr Neuer Bürgermeister für Barmstedt: Stichwahl entscheidet

In Barmstedt im Kreis Pinneberg muss die Frage, wer neuer Bürgermeister wird, in einer Stichwahl entschieden werden. In der ersten Runde am Sonntag (11.5.) hat nach vorläufigem Endergebnis keiner der fünf Kandidaten die absolute Mehrheit erreicht. In der Stichwahl am 25. Mai stehen sich nun der erstplatzierte SPD-Kandidat Florian Rodenberg (47,6 Prozent) und den zweitplatzierten CDU-Kandidaten Sebastian Mettner (29,5 Prozent) gegenüber.

Nur jeder zweite hat gewählt

Insgesamt waren in Barmstedt nach Angaben der Stadt etwa 8.350 Menschen wahlberechtigt. Die Wahlbeteiligung lag bei 49,1 Prozent. Die amtierende Bürgermeisterin Heike Döpke (parteilos) war nicht mehr angetreten.

