Stand: 09.03.2023 07:20 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Aus für zwei Schulen an der Geltinger Bucht

Zwei Grundschulen im Kreis Schleswig-Flensburg müssen schließen. Der Amtsausschuss Geltinger Bucht hat am Mittwochabend entschieden, dass in Sterup und Gelting neue Schulen gebaut werden. Die Standorte Steinbergkirche und Kieholm werden dafür in den kommenden Jahren aufgegeben. Grund sind vor allem die Kosten, die deutlich höher wären, wenn alle vier Schulen erhalten blieben. | NDR Schleswig-Holstein 09.03.2023 06:30 Uhr

Mieter in Kiel-Gaarden sprechen Klartext

Kieler Mieter haben das Immobilienunternehmen LEG mit Problemen in Wohnungen konfrontiert. Beim Ortsbereit in Gaarden gab die LEG am Mittwochabend Fehler zu und versprach, sich unter anderem um Schäden zu kümmern. Besonders in der Kommunikation mit den Mietern sieht das Unternehmen Nachholbedarf. Mieter und Ortsbeirat werfen der LEG langsame Reparaturen, falsche Nebenkostenabrechnungen und schlechte Kommunikation vor. Die Rede ist auch von Schimmel- und Rattenbefall. | NDR Schleswig-Holstein 09.03.2023 07:30 Uhr

Wieder freie Fahrt auf der B404

Die Sperrung der Bundesstraße auf der B404 zwischen Klein Barkau und Nettelsee wird schon heute Mittag aufgehoben. Weil die Bauarbeiten laut Autobahn GmbH gut voran gekommen sind, soll die Strecke rund eineinhalb Wochen früher wieder frei sein. Die Straße ist wegen Bauarbeiten seit Wochen dicht. Auf dem Abschnitt wird die B404 gerade zur Autobahn A21 ausgebaut. | NDR Schleswig-Holstein 09.03.2023 06:30 Uhr

CDU in Schleswig-Holstein will erneut führende Kommunalpartei werden

Mit einem kleinen Parteitag in den Holstenhallen in Neumünster ist die Partei am Mittwochabend in den Kommunalwahlkampf gestartet. Parteichef und Ministerpräsident Daniel Günther kritisierte in seiner Rede die Bundesregierung. Vor dem Hintergrund der steigenden Flüchtlingszahlen müssten die Kommunen dringend unterstützt werden, um unter anderem mehr Wohnraum zu bekommen. | NDR Schleswig-Holstein 09.03.2023 07:30 Uhr

Feuer in Mehrfamilienhaus in Heide

Die Feuerwehr hat bei dem Brand 13 Bewohner mit Hilfe einer Drehleiter gerettet. Nach Angaben der Polizei hatte es gegen kurz vor 21 Uhr im Treppenhaus des Wohnblocks in der Stettiner Straße angefangen zu brennen. Vermutlich hatte ein Kinderwagen im Kellereingang Feuer gefangen. Verletzt wurde niemand. Das Mehrfamilienhaus ist laut Polizei erstmal nicht bewohnbar. | NDR Schleswig-Holstein 09.03.2023 05:30 Uhr

Experten: Wald wichtig für Klimawandel

Wie wirkt sich der Klimawandel auf die Wälder bei uns im Land aus? Mit dieser Frage hat sich gestern der Umwelt- und Agrarausschuss des Landtages beschäftigt und dazu verschiedene Experten angehört. Die genauen Auswirkungen des Klimawandels seien zwar schwer abzuschätzen, aber die Experten sind sich einig, dass die Wälder im Land fit gemacht werden müssen - für mehr Stress durch Extremwetter und Dürre etwa. Einigkeit besteht auch darin, dass noch stärker auf Mischwälder gesetzt werden soll. Die Naturschutzverbände mahnen, der Wald müsse möglichst geschont werden - Bäume dürften zum Beispiel nicht zu früh abgeholzt werden. Dem gegenüber steht das Argument etwa der Landesforsten und des Waldbesitzerverbandes, dass Holz als Baustoff auch klimaschonend ist. | NDR Schleswig-Holstein 09.03.2023 07:00 Uhr

Wetter: Sonne und Wolken im Mix

Neben Wolken gibt es heute auch Aufheiterungen und zum Teil sonnige Phasen - vor allem im Norden. Südlich des Nord-Ostsee-Kanals ziehen dichtere Wolken durch. Nur vereinzelt gibt es heute Regen- oder Schneeschauer, bevorzugt an den Küsten und im Norden, sonst bleibt es trocken. Die Höchstwerte liegen bei 3 Grad in Lauenburg bis 5 Grad in Leck. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind, teils aus östlichen, teils aus westlichen Richtungen. Feierabendtemperaturen um 18 Uhr: 1 Grad auf Fehmarn und 3 Grad auf Amrum

Mehr Nachrichten aus Ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 7 Min Nachrichten 08:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 7 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 09.03.2023 | 07:00 Uhr