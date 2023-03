Stand: 06.03.2023 06:40 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Prozessbeginn: Mann auf offener Straße erschossen

Mit fünf Schüssen wurde vor knapp neun Monaten ein 31-Jähriger im Kieler Stadtteil Gaarden getötet. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten Mord vor. Heute beginnt der Prozess am Landgericht Kiel. Neun weitere Verhandlungstage sind geplant. | NDR Schleswig-Holstein 06.03.2023 07:00 Uhr

Neumünster: Polizeieinsatz gegen Rechte Szene

Polizei ermittelt weiter nach Einsatz am Wochenende bei einem Rechtsrock-Konzert in Neumünster. In der Nacht zum Sonntag hatte ein Großaufgebot der Polizei das Konzert verhindert. In einer Gartenkolonie hatten sich knapp 400 Menschen versammelt. Ein Viertel davon verschanzte sich im Vereinsheim und warf mit Stühlen, Bierdosen und einem Feuerwehrlöscher. Zwei Polizisten wurden verletzt. | NDR Schleswig-Holstein 06.03.2023 06:30 Uhr

Lindaunisbrücke: Jetzt auch für Fußgänger dicht

Die Lindaunisbrücke über die Schlei (Kreis Schleswig-Flensburg) ist ab heute auch für Fußgänger und Radfahrer gesperrt - wegen neu-entdeckter Schäden an den Trägern der Brücke. Die Sperrung hat gravierende Folgen für Pendler. Bisher konnten sie mit dem Zug jeweils zu improvisierten Haltestellen bis an die Brücke heranfahren und dann zu Fuß darüber laufen, das ist jetzt nicht mehr möglich. | NDR Schleswig-Holstein 06.03.2023 06:00 Uhr

Sperrung und Umleitung auf A1 bei Reinfeld

Die Anschlussstelle Reinfeld (Kreis Stormarn) ist von der Stadt aus nur über eine Brücke zu erreichen. Wegen massiver Materialschäden soll sie nun abgerissen werden. Für die Vorbereitung der Baustelle wird die Brücke laut Autobahn GmbH ab heute um 9 Uhr gesperrt. Autofahrer, die auf der A1 aus Richtung Süden kommen und in Reinfeld abfahren möchten, müssen bis zur Fertigstellung der neuen Brücke im Sommer erstmal bis zum Autobahnkreuz Lübeck weiterfahren. Von dort wird der Verkehr dann zurück zur Anschlussstelle in Reinfeld über die nicht gesperrte Gegenfahrbahn geleitet. Einen Umweg müssen auch Autofahrer in Kauf nehmen, die aus Reinfeld kommen und auf die A1 Richtung Norden auffahren möchten: Sie werden über die B75 bis zur Auffahrt Lübeck-Moisling umgeleitet. | NDR Schleswig-Holstein 06.03.2023 06:00 Uhr

Handball: Heimpartien bei THW Kiel und SG Flensburg-Handewitt

Im Kampf um die Meisterschaft hat der THW Kiel am Sonntag einen herben Rückschlag erlitten. Die "Zebras" unterlagen am Sonntag in ihrer eigenen Arena dem SC DHfK Leipzig mit 31:34 (11:16). Die SG Flensburg-Handewitt dagegen ist nach dem 34:32 (18:19) gegen den HSV Hamburg wieder voll dabei im Titelrennen. Bis zum Saisonende in der Handball-Bundesliga sind es noch 14 Spieltage. Bei den Frauen wurde am Sonnabend schon gespielt: In der Zweiten Liga war der TSV Nord Harrislee auswärts bei den Füchsen Berlin zu Gast und verlor mit 21:28. In der Tabelle ist Harrislee auf Platz sieben. | NDR Schleswig-Holstein 06.03.2023 05:30 Uhr

Regionalliga Nord: Sieg für Holstein Kiel II

In der Regionalliga hat die zweite Mannschaft von Holstein Kiel gegen den SSV Jeddeloh II gewonnen. Durch das Tor von Lucas Wolf siegten die Kieler mit 1:0. | NDR Schleswig-Holstein 05.03.2023 15:30 Uhr

Vereinte Nationen einigen sich auf Abkommen zum Meeresschutz

Die UN-Mitgliedsstaaten haben sich darauf geeinigt, die biologische Vielfalt auf hoher See unter verbindlichen Schutz zu stellen. Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) sprach von einem historischen Erfolg für den internationalen Meeresschutz. Der Meeresbiologe Rainer Froese vom GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel begrüßt das Abkommen ebenfalls. Theoretisch könnten zwar auch schleswig-holsteinische Meeresgebiete profitieren, wenn etwa Fischbestände auf hoher See geschützt würden. Er sei allerdings skeptisch, ob das gelinge, sagte er NDR Schleswig-Holstein. Bereits bestehende Abkommen für die Küstengewässer seien bislang weitgehend wirkungslos geblieben, so Froese. | NDR Schleswig-Holstein 05.03.2023 14:00 Uhr

Erixx auf Strecke Kiel-Lübeck ab heute wieder nach Fahrplan

Die monatelangen Probleme auf der Bahnstrecke zwischen Kiel und Lübeck sollen von heute an vorbei sein. Wie die Zuggesellschaft Erixx mitteilte, sollen nun alle Regionalbahnen wieder im Regelbetrieb fahren. Nur zwischen Kiel Hauptbahnhof und Kiel-Oppendorf sollen demnach noch mindestens einen Monat lang Busse als Ersatz fahren. Erixx hatte die Strecke Kiel-Lübeck erst im Dezember übernommen. Seitdem kam es oft zu Zugausfällen. Als Grund dafür hatte Erixx fehlendes oder erkranktes Personal angegeben. | NDR Schleswig-Holstein 05.03.2023 14:00 Uhr

Imland Klinik: Menschenkette protestiert in Eckernförde gegen Schließung

Am Sonntagmittag hat es eine große Protestaktion in Eckernförde gegeben: Nach Angaben der Veranstalter versammelten sich mehr als 2.000 Menschen, um gegen die geplante Schließung der Imland Klinik zu demonstrieren. Sie stellten sich in einer Kette um die Klinikgebäude auf. Organisiert wurde die Aktion vom Arbeitskreis Imland und dem Wirtschaftskreis Eckernförde. Sie fordern den Erhalt des Standortes Eckernförde mit einer Grund- und Regelversorgung einschließlich der Zentralen Notaufnahme. In den vergangenen Wochen hatte es mehrfach Proteste gegeben. | NDR Schleswig-Holstein 05.03.2023 13:00 Uhr

Wetter: Winterlicher Wochenbeginn

Heute ist es wechselnd bewölkt. Dabei sind vorübergehend heitere Phasen mit zeitweiligem Sonnenschein. Gleichzeitig kann es aber auch immer wieder einzelne Regen-, Schneeregen- oder Schneeschauer geben. Am späten Abend nehmen die Wolken vor allem an der Westküste zu - mit Regen und Schneeregen. Die Höchstwerte liegen bei 4 Grad in Heiligenhafen (Kreis Ostholstein) bis 6 Grad in Westerland auf Sylt (Kreis Nordfriesland). Dazu weht ein schwacher bis mäßiger, an den Küsten und bei Schauern böig auffrischender westlicher Wind. Feierabendtemperaturen um 18 Uhr: 2 Grad in Großenbrode (Kreis Ostholstein) bis 4 Grad auf Pellworm (Kreis Nordfriesland).

