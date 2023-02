Stand: 28.02.2023 06:49 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Forscher aus Kiel untersuchen Langzeitfolgen von Corona-Erkrankungen

Drei Jahre nach dem ersten Corona-Ausbruch in Schleswig-Holstein untersuchen Experten am Uniklinikum Kiel Langzeitfolgen der Erkrankung. In einer großangelegten Studie mit 2.000 Beteiligten wollen sie unter anderem herausfinden, welche Faktoren ein sogenanntes Post Covid Syndrom begünstigen könnten. Ärzte verschiedener Fachbereiche untersuchen sämtliche Organe, prüfen den Geruchssinn und testen die Lungenfunktion - und das in jährlichen Intervallen. So wollen die Forscher herausfinden, ob die Corona-Infektion eine mögliche Ursache für Folgeerkrankungen wie Asthma oder Bluthochdruck gewesen sein könnte. | NDR Schleswig-Holstein 28.02.2023 06:00 Uhr

Brunsbüttel: Diskussion über Lärm durch LNG-Terminal

Das schwimmende LNG-Terminal und der davon ausgehende Lärm sind weiter Thema in Brunsbüttel. Auf der öffentlichen Sitzung von Bauausschuss und Ortsbeirat Süd wollen Vertreter der Stadtverwaltung, der Hafengesellschaft und des Terminal-Betreibers RWE Stellung zu den Beschwerden von Anwohnern nehmen. Sie hatten sich in der vergangenen Woche über den Lärm des Umwandlungsschiffes beschwert. RWE hat weitere Lärmmessungen angekündigt und will heute Abend mögliche Gegenmaßnahmen vorstellen. | NDR Schleswig-Holstein 28.02.2023 07:00 Uhr

Senioren gefesselt und beraubt: Prozessauftakt in Kiel

Vor dem Kieler Landgericht muss sich von heute an ein 56 Jahre alter Mann wegen Raubes verantworten. Laut Staatsanwaltschaft Kiel soll er gemeinsam mit zwei Komplizen in mindestens zwei Fällen in Häuser älterer Menschen eingebrochen sein und die Bewohner gefesselt und beraubt haben. Die Fälle ereigneten sich in Breiholz (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und in Stapel (Kreis Schleswig-Flensburg). Die Männer sollen so Wertgegenstände und Bargeld im Wert von etwa 40.000 Euro erbeutet haben. Im Mai wollen die Richter ihr Urteil verkünden. Gegen die Komplizen laufen vor Gericht gesonderte Verfahren. | NDR Schleswig-Holstein 28.02.2023 08:00 Uhr

Bahnstrecke Flensburg-Kiel: Lindaunisbrücke ab 3. März auch für Fußgänger gesperrt

Auf der Bahnstrecke zwischen Flensburg und Kiel fahren ab Freitagabend (3. März 2022) keine Züge mehr, und zwar mindestens bis zum Sommer. Der Grund: Die Bahn hat neue Schäden unter anderem an den Trägern der Lindaunisbrücke entdeckt. Das hat gravierende Folgen für Auto- und Zugfahrer. Eigentlich sollte die Brücke fit gemacht werden für ihre letzten Jahre, bis der Neubau fertig ist. Jetzt wird die Lindaunisbrücke aber komplett gesperrt, auch für Fußgänger. Bahngäste können das Bauwerk nicht wie bisher zu Fuß und über provisorische Haltestellen passieren. Ein Schienenersatzverkehr startet am Freitagabend. Der Schnellbus zwischen Flensburg und Kiel nur mit Halt in Eckernförde fährt einmal stündlich und braucht insgesamt 1:40 Stunden. | NDR Schleswig-Holstein 28.02.2023 06:00 Uhr

Stiche auf Ex-Chef: Kappelner verurteilt

Das Landgericht Flensburg hat einen 23-Jährigen zu zwei Monaten Gefängnis auf Bewährung und 60 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt. Das Gericht sah es nach Angaben eines Sprechers als erwiesen an, dass der junge Mann in Kappeln seinen Ex-Chef niedergestochen hat. Grund war demnach ein Streit um Geld. Das Opfer wurde notoperiert und überlebte. | NDR Schleswig-Holstein 28.02.2023 06:00 Uhr

Landesregierung sucht Wege für bessere Vermarktung von Bio-Produkten

Mehr als 14 Prozent aller landwirtschaftlichen Betriebe in Schleswig-Holstein sollen Bio-Produkte produzieren - so sehen es die Pläne der Landesregierung vor. Aktuell liegt der Anteil laut Landwirtschaftsminister Werner Schwarz (CDU) jedoch nur bei sieben Prozent. Auf der Ökolandbautagung in Rendsburg kündigte der Minister Maßnahmen an, um das zu ändern. Seiner Ansicht nach werden neue Vermarktungsstrategien für Bio-Produkte gebraucht. Unabhängig davon bleibt es laut Schwarz bei den Förderangeboten für Bio-Betriebe. | NDR Schleswig-Holstein 28.02.2023 07:00 Uhr

Wetter: Sonne und Wolken

Am Vormittag scheint häufig die Sonne, nachmittags wechseln sich Sonne und Wolken ab. Die Temperaturen erreichen Maximalwerte von fünf Grad in Kosel (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und sechs Grad in Bad Segeberg. Die Nacht wird kalt bei Temperaturen um den Gefrierpunkt. | NDR Schleswig-Holstein 28.02.2023 07:00 Uhr

