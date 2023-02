Stand: 28.02.2023 09:32 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Kreis Ostholstein kritisiert Klinik-Mitfinanzierung durch Kreise

Nachdem die Landesregierung angekündigt hat, mehr Geld in Kliniken investieren zu wollen, kommt vom Kreis Ostholstein Kritik. Die Kreise seien in die Planung nicht mit einbezogen worden, erklärte Ostholsteins Landrat Reinhard Sager (CDU): "Da die Kreise 50 Prozent mitfinanzieren müssen, bedeutet dies, dass Ostholstein allein in diesem Jahr 2,5 Millionen Euro mehr aufbringen muss." Der Landrat wolle mit der Landesregierung jetzt darüber verhandeln, dass bei einmaligen zusätzlichen Investitionen des Landes nicht automatisch die Kreise die Hälfte mitfinanzieren müssen. So sieht es das Gesetz bisher vor. Insgesamt sollen laut Landesregierung in den kommenden zehn Jahren 110 Millionen Euro zusätzlich für Krankenhäuser bereitgestellt werden. | NDR Schleswig-Holstein 28.02.2023 08:30 Uhr

Kupferdiebstahl in Lübeck: Polizei sucht Zeugen

In der Lübecker Innenstadt sind wieder Kupferdiebe unterwegs gewesen. Das teilte die Polizei mit. An zwei Gebäuden wurden Teile von Regenfallrohren gestohlen: in der Großen Gröpelgrube und in der Parade an der Propsteikirche Herz Jesu. Außerdem klauten die Täter Kupfermaterialien von einer Baustelle. Die Taten ereigneten sich bereits zwischen dem 16. und 21. Februar. Wer etwas dazu sagen kann, soll sich bei der Lübecker Polizei melden. | NDR Schleswig-Holstein 28.02.2023 08:30 Uhr

Benefizspiel für Erdbebenopfer auf der Lübecker Lohmühle

Am Dienstagabend findet in Lübeck ein Fußballspiel für den guten Zweck statt. Das teilte der VfB Lübeck mit. Die Spieler kommen von Fußballclubs wie dem Türkischen SV, dem SV Azadi, AKM Lübeck oder dem Eichholzer SV und treten gegen eine Auswahlmannschaft der Hansestadt an. Die Einnahmen aus dem Spiel sollen den Erdbebenopfern in der türkisch-syrischen Grenzregion zugute kommen. Das Spiel beginnt um 19 Uhr auf der Lübecker Lohmühle. Tickets kosten fünf Euro. | NDR Schleswig-Holstein 28.02.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.02.2023 | 08:30 Uhr