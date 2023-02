Stand: 28.02.2023 09:39 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Kiels Oberbürgermeister ist offen für Dialog mit Klimaaktivisten

Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) hat sich kritisch zu den Blockadeaktionen der sogenannten "Letzten Generation" geäußert. Hintergrund ist ein Deal, den der Oberbürgermeister von Hannover, Belit Onay (Grüne), kürzlich mit den Aktivisten gemacht hat. Demnach will die Stadt Hannover mehr für den Klimaschutz tun, gleichzeitig kündigte die "Letzte Generation" an, erstmal keine Aktionen in Hannover mehr zu machen. Kämpfer sagte, er sei offen für einen Dialog und verstehe das Anliegen der Klimaaktivisten. Er mahnte jedoch auch, dass das Blockieren von Straßen die Bevölkerung gegen die "Letzte Generation" aufbringt und damit auf lange Sicht der Klimaschutz eher Schaden nehme als vorankomme. | NDR Schleswig-Holstein 28.02.2023 08:30 Uhr

Senioren gefesselt und beraubt: Prozessauftakt in Kiel

Vor dem Kieler Landgericht muss sich von heute an ein 56 Jahre alter Mann wegen Raubes verantworten. Laut Staatsanwaltschaft Kiel soll er gemeinsam mit zwei Komplizen in mindestens zwei Fällen in Häuser älterer Menschen eingebrochen sein und die Bewohner gefesselt und beraubt haben. Die Fälle ereigneten sich in Breiholz (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und in Stapel (Kreis Schleswig-Flensburg). Die Männer sollen so Wertgegenstände und Bargeld im Wert von etwa 40.000 Euro erbeutet haben. Im Mai wollen die Richter ihr Urteil verkünden. Gegen die Komplizen laufen vor Gericht gesonderte Verfahren. | NDR Schleswig-Holstein 28.02.2023 08:30 Uhr

Elektroausbau bei der Kieler Verkehrsgesellschaft

Die Kieler Verkehrsgesellschaft (KVG) will seine Busse durch E-Busse ersetzen. Die Verkehrsbetriebe erhalten dafür nochmals knapp 940.000 Euro vom Land. Das Geld fließt laut KVG in den Ausbau von E-Ladestellen an den Endhaltepunkten der Busse. So gibt es bereits sechs elektrifizierte Endhaltestellen für die Busse in der Stadt. In Kiel-Dietrichsdorf ist die siebte Aufladestation im Eichenbergskamp nahe der Endstation Schwentinestraße jetzt ebenfalls ans Netz gegangen. Damit kann die Linie 60-S jetzt komplett elektrisch fahren. | NDR Schleswig-Holstein 28.02.2023 08:30 Uhr

