AKW Brunsbüttel: Roststellen im Feststofflager entdeckt Stand: 28.02.2023 12:50 Uhr Im Kernkraftwerk Brunsbüttel wurden bei Inspektionen Korrosionsstellen an Presstrommeln mit radioaktiven Abfällen gefunden. Radioaktive Stoffe sind nach Angaben des Energiewendeministeriums Schleswig-Holstein nicht ausgetreten.

Neben oberflächlichen Roststellen wurden an zwei der Presstrommeln jeweils zwei wanddurchdringende Korrosionsstellen mit einem Durchmesser von jeweils etwa 1 bis 2 Millimetern vorgefunden. Eine dritte Presstrommel wies auf einer Länge von rund 16 Zentimetern eine wanddurchdringende Rissstelle auf. Das gab das Umweltministerium am Vormittag in einer Pressemitteilung bekannt. In Presstrommeln werden radioaktive Abfälle aufbewahrt und anschließend verpresst.

Betroffenes Gebiet ist jetzt Sperrgebiet

Radioaktive Stoffe sind demnach nicht ausgetreten. Bei Kontaminationsmessungen seien keine Auffälligkeiten festgestellt worden. Der betroffene Raumbereich des Feststofflagers wurde als Sperrbereich ausgewiesen. Sachverständige sollen nun die Ursache der Korrisionen herausfinden. Inspektionen an weiteren Presstrommeln wurden von der Reaktorsicherheitsbehörde ebenfalls angekündigt.

Die Betreibergesellschaft hat das Ereignis laut Ministerium fristgemäß gemeldet. Es fällt in die Kategorie "Normalmeldung" (N). In Deutschland gibt es drei Kategorien, was die Sicherheit und die Eilbedürftigkeit angeht: Die Normalmeldung (N) hat eine Meldefrist von fünf Arbeitstagen. Die Eilmeldung (E) muss innerhalb von 24 Stunden gemeldet werden, die Sofortmeldung (S) unverzüglich.

Das Kernkraftwerk Brunsbüttel ist seit 2011 nicht mehr im Betrieb. Im Dezember 2018 erteilte das Energiewendeministerium die Genehmigung zur Stilllegung und zum Abbau.

Weitere Informationen AKW Brunsbüttel: So läuft der Rückbau In 15 Jahren soll dort, wo noch das Kernkraftwerk Brunsbüttel steht, wieder eine grüne Wiese sein. Doch das dauert - jede einzelne Schraube muss freigemessen werden. mehr AKW Brunsbüttel: Lagerkapazitäten für Deponie-Müll schwinden Klagen verhindern, dass Bauschutt aus Brunsbüttel nach Lübeck und Ostholstein gebracht werden kann. Die Ultima Ratio rückt näher. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.02.2023 | 13:00 Uhr