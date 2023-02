Stand: 28.02.2023 09:04 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Helgoland-Tourismus erholt sich

Die Tourismusbranche auf Helgoland (Kreis Pinneberg) erholt sich von den vergangenen Corona-Jahren. Tourismusdirektor Stephan Hauke sagte, es gäbe jedoch weiteres Potenzial: "Wir hatten 2022 fast dieselben Gästezahlen wie vor Corona 2019. Wir haben mitbekommen, dass die Gäste vielleicht ein bisschen vorsichtiger geworden sind mit ihren Buchungen." Der Tourismusdirektor hofft, dass die Gästezahlen in diesem Jahr mindestens das Vor-Corona-Niveau erreichen. Der offizielle Saisonstart ist am 25. März. Hauke geht davon aus, dass die Saison noch weit über den August hinaus laufen wird und Gäste, wie im vergangenem Jahr, bis Ende Oktober die Insel besuchen werden. | NDR Schleswig-Holstein 28.02.2023 08:30 Uhr

Grundsteinlegung bei Customcells in Itzehoe

Der Batteriezellenhersteller Customcells in Itzehoe (Kreis Steinburg) erweitert seinen Standort. Die Grundsteinlegung für den Ausbau findet am Dienstag statt. In Itzehoe sollen später zum Beispiel Batteriezellen für elektrische Flugtaxis produziert werden. Mit der Entscheidung, das Werk in der Region zu erweitern, will das Unternehmen nach eigenen Angaben die Batterieindustrie in Deutschland nachhaltig stärken. Customcells baut nach eigenen Angaben in Itzehoe ein zusätzliches, dreistöckiges Bürogebäude und verdreifacht seine Produktionskapazitäten. | NDR Schleswig-Holstein 28.02.2023 08:30 Uhr

Brunsbüttel: Diskussion über Lärm durch LNG-Terminal

Das schwimmende LNG-Terminal und der davon ausgehende Lärm sind weiter Thema in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen). Auf der öffentlichen Sitzung von Bauausschuss und Ortsbeirat Süd wollen Vertreter der Stadtverwaltung, der Hafengesellschaft und des Terminal-Betreibers RWE Stellung zu den Beschwerden von Anwohnern nehmen. Sie hatten sich in der vergangenen Woche über den Lärm des Umwandlungsschiffes beschwert. RWE hat weitere Lärmmessungen angekündigt und will heute Abend mögliche Gegenmaßnahmen vorstellen. | NDR Schleswig-Holstein 28.02.2023 07:00 Uhr



