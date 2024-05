Kiel in Wiesbaden: Platz zwei festigen - und vielleicht aufsteigen? Stand: 03.05.2024 15:00 Uhr Nach der Pleite gegen den 1. FC Kaiserslautern geht es für Fußball-Zweitligist Holstein Kiel am Sonntag beim SV Wehen Wiesbaden direkt wieder gegen einen abstiegsbedrohten Club. Die KSV will mit einem Sieg zurück in die Spur finden - und Platz zwei im engen Aufstiegsrennen festigen. Eventuell ist sogar schon der vorzeitige Sprung in die Bundesliga drin.

Sollte Düsseldorf heute Abend (18.30 Uhr, im NDR Livecenter) gegen Nürnberg keinen Dreier holen, kann Holstein mit einem Sieg am Sonntag (13.30 Uhr) den Aufstieg perfekt machen.

Weitere Informationen News-Blog HSV - St. Pauli: Fanmärsche sorgen für Derby-Stimmung Die Spannung und Stimmung vor dem Hamburger Stadtderby zwischen dem HSV und St. Pauli steigt. News und Hintergründe zum Zweitliga-Saisonendspurt im Live-Blog bei NDR.de. mehr

Das jüngste 1:3 gegen die Pfälzer war für die Schleswig-Holsteiner allerdings ein Dämpfer und ein Rückschlag im Kampf um den erstmaligen Bundesliga-Aufstieg. Für "Nervenflattern" werde das aber nicht sorgen, hatte Sportchef Carsten Wehlmann am Sonntag im NDR gesagt. Und auch Holstein-Trainer Marcel Rapp hat vor der Partie beim SVWW unter der Woche im Training "keine Nervosität wahrgenommen. Wir sind total fokussiert und haben Lust drauf."

"Bei uns laufen alle mit einem Lächeln im Gesicht 'rum, mit einer Freude. Weil wir nur etwas gewinnen können. Das ist unser Ding." Holstein-Coach Marcel Rapp

Es laufe "keiner mit Angst 'rum", sagte der 45-Jährige am Freitag. "Bei uns laufen alle mit einem Lächeln im Gesicht 'rum, mit einer Freude. Weil wir nur etwas gewinnen können. Das ist unser Ding. So gehen wir das an."

Kaiserslautern beendete am vergangenen Wochenende die imposante Kieler Serie von sechs Zu-Null-Siegen am Stück und ließ bei einigen Fans des Tabellenzweiten Erinnerungen an die knapp verpassten Bundesliga-Aufstiege 2018 und vor allem 2021 wieder aufkommen.

Weitere Informationen Fußball - 2. Bundesliga 2023/2024 Live-Ergebnisse, Tabelle, Spielplan und Teams der 2. Bundesliga Fußball im Überblick. mehr

Keine Gedanken an die verpassten Aufstiege 2018 und 2021

"Das ist Vergangenheit", sagte Rapp. "Es ist eine andere Mannschaft, ein anderes Trainerteam, eine ganz andere Konstellation. Es war Corona vor drei Jahren, die Mannschaft damals war zweimal in Quarantäne."

Er sehe, "dass eine große Euphorie entsteht. Wenn ich zum Bäcker gehe, wenn ich joggen gehe: Dann sprechen mich die Leute an. Das ist schön. Das ist das, weshalb man diesen Job auch ein Stück weit macht. Wir sind alle sehr stolz darauf, aber wir ruhen uns nicht darauf aus. Sondern wir haben noch Lust auf mehr."

Kurzfristig heißt das, den SVWW zu besiegen. Das schlechteste Rückrundenteam der Liga hat jüngst seinen Coach Markus Kauczinski entlassen, die bisherigen Co-Trainer Nils Döring und Giuliano Modica übernehmen. Für Rapp macht das keinen großen Unterschied, "weil wir den Gegner oft genug angeguckt haben".

Holtby in Wiesbaden nach Sperre zurück

Gegen die Hessen muss der KSV-Coach auf Steven Skrzybski und Finn Porath sowie den Langzeitverletzten Colin Kleine-Bekel verzichten. Ansonsten seien "alle an Bord". Und im Vergleich zum Kaiserslautern-Spiel wird Führungsspieler Lewis Holtby nach abgesessener Sperre wieder dabei sein.

"Lewis ist ein sehr wichtiger Spieler, ballsicher, gut bei zweiten Bällen. Lewis ist jemand, der erfahren ist und vorangeht, wenn es mal nicht so läuft. Deswegen spielt er ja immer", sagte Rapp. "Es ist wichtig, dass er zurückkommt. Aber auch er kann das Spiel nicht alleine entscheiden." Die Kieler werden daher vor allem auf das setzen, was sie die gesamte Saison über stark gemacht hat: ihre mannschaftliche Geschlossenheit.

Mögliche Aufstellungen:

SV Wehen Wiesbaden: Stritzel - Mockenhaupt, Angha, Vukotic, Carstens - Heußer, Fechner - Goppel, Lee - Prtajin, Agrafiotis

Holstein Kiel: Weiner - Johansson, Erras, Ivezic - Becker, Sander, Holtby, Rothe - Arp - Bernhardsson, Machino

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 05.05.2024 | 16:17 Uhr