Stand: 03.05.2024 07:18 Uhr Live-Blog 2. Liga: Matchday! Steigt St. Pauli heute beim HSV auf?

Steigen der FC St. Pauli und Holstein Kiel auf? Schafft es der HSV noch in die Relegation? Im Tabellenkeller der 2. Liga kämpfen Eintracht Braunschweig, Hansa Rostock und der VfL Osnabrück um den Klassenerhalt. News und Hintergründe zum Zweitliga-Saisonendspurt im Live-Blog bei NDR.de. Heute im Fokus: das 111. Hamburger Stadtderby.

HSV-Fanbeauftragter befürchtet keinen Spielabbruch

Cornelius Göbel, Fanbeauftragter des HSV, glaubt nicht an einen provozierten Spielabbruch durch einzelne HSV-Anhänger: "Es ist wichtig, dass wir auf uns gucken. Die Tribüne wird sich von ihrer besten Seite zeigen, das wird sehr stimmungsvoll", sagte er dem NDR.

Matchday! Steigt St. Pauli heute im Volkspark auf?

Heute Abend können bereits Entscheidungen im Zweitliga-Endspurt feststehen. St. Pauli könnte den Aufstieg am drittletzten Spieltag perfekt machen, für Kontrahent HSV geht es dagegen noch um Relegationsplatz drei. Den könnte sich der Tabellendritte Fortuna Düsseldorf ebenfalls schon heute sichern, der gleichzeitig Nürnberg empfängt. Beide Spiele gibt es ab 18.30 Uhr im NDR Livecenter.

Spielverlegung: VfL Osnabrück gegen Schalke am 7. Mai am Millerntor

Das für Sonnabend geplante Zweitliga-Spiel zwischen dem VfL Osnabrück und Schalke 04 wird auf den kommenden Dienstag (18.30 Uhr) verlegt und im Millerntor-Stadion des FC St. Pauli ausgetragen. Das teilte die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Donnerstag mit. Die Verschiebung ist notwendig, weil die Stadt Osnabrück das Stadion an der Bremer Brücke aufgrund baulicher Mängel der Dachkonstruktion gesperrt hat.

Provozierter Spielabbruch? Die Polizei setzt auf Präsenz

Dass in HSV-Fanforen im Falle eines für die Hausherren ungünstigen Spielverlaufs über einen herbeigeführten Spielabbruch diskutiert wird, hat beide Vereine sowie die Polizei zusätzlich sensibilisiert. "Provozierter Spielabbruch, Platzsturm: Es gibt viele Spekulationen, die da jetzt im Raum sind. All das berücksichtigen wir natürlich, wenn wir und auf so einen Einastz vorbereiten", sagte Polizeisprecher Florian Abbenseth dem Hamburg Journal. "Entsprechend ist die Zahl der Einsatzkräfte, um für alle möglichen Situationen gewappnet zu sein." Auch die Präsenz der Polizei im Stadion werde sichtbar sein.

Polizei setzt im Stadtderby erneut auf Fantrennung

Vor dem brisanten Duell in Hamburg laufen auch die Vorbereitungen bei der Polizei und in beiden Fanlagern. Vor dem Spiel sind zwei Fanmärsche geplant: HSV-Anhänger treffen sich um 15 Uhr am Bahnhof Stellingen. Die St.-Pauli-Unterstützer ziehen ab 16 Uhr von der Trabrennbahn Bahrenfeld zum Stadion.

Drittletzter Spieltag: Direkte Aufsteiger könnten feststehen

An diesem Wochenende können bereits sowohl der FC St. Pauli als auch Holstein Kiel vorzeitig in die Bundesliga aufsteigen. Für den HSV dagegen kann sich der Traum vom Aufstieg ausgerechnet im Spiel am Freitag (18.30 Uhr, im NDR Livecenter) gegen den Stadtrivalen endgültig erledigen. Der Blick aller drei Nordclubs richtet sich auch auf das Spiel des Tabellendritten Fortuna Düsseldorf, der am Freitag gleichzeitig den 1. FC Nürnberg empfängt. Kiel gastiert am Sonntag (13.30 Uhr) bei Wehen Wiesbaden.

Abstimmung: Wer gewinnt das Stadtderby?

Zum zwölften Mal treffen der HSV und St. Pauli am Freitag in der 2. Liga aufeinander - und es geht in jeder Hinsicht um viel. Aufstieg, Prestige, Stadtmeisterschaft - wie endet das Derby? Stimmen Sie ab!

Strikte Bekleidungsvorschriften für St.-Pauli-Fans im Volksparkstadion

Beim Zweitliga-Derby zwischen dem HSV und dem FC St. Pauli gelten am Freitagabend besondere Regeln für die Gäste-Fans. Beide Clubs wiesen darauf hin, dass das Tragen von Fanutensilien des FC St. Pauli außerhalb des Gästebereichs nicht gestattet ist, um eine strikte Fantrennung zu gewährleisten. Dazu gehören unter anderem Trikots, Schals, Totenkopfpullis und Ähnliches. Wer diese Regel nicht befolgt, erhält keinen Zugang zum Stadion. Das Volksparkstadion wird mit 56.100 Zuschauern ausverkauft sein. Das offizielle Gästekontingent beträgt 5.576 Karten.

HSV hofft noch auf Relegation und Rückkehr in die Bundesliga

Vier Punkte trennen den Tabellenvierten HSV von Düsseldorf, das vor dem 32. Spieltag Relegationsrang drei belegt. Noch träumen die "Rothosen" von der Rückkehr in die Bundesliga, wo sie als Gründungsmitglied über Jahrzente große Erfolge gefeiert, aber auch bittere Niederlagen kassiert haben. Ein Rückblick auf die bewegte Bundesliga-Geschichte des Hamburger SV:

