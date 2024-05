Die "Buddenbrooks" als Oper in Kiel: Waffen- statt Getreidehändler Stand: 03.05.2024 14:34 Uhr Das Theater Kiel bringt Thomas Manns Jahrhundertroman "Die Buddenbrooks" auf die Opernbühne. Premiere ist am Sonnabend. Ein Probenbesuch zeigt: Die Lübecker Kaufmannsfamilie singt tatsächlich - und handelt nun mit Waffen statt Getreide.

von Jens Zacharias

Generalmusikdirektor Benjamin Reiners lässt im Bühnengraben mit rasender Geschwindigkeit die großen Partiturseiten fliegen und stoppt plötzlich. "Wir starten bei: 'Die Sprüche des alten Herren sind legendär'!"

Oben auf der Bühne lässt sich schon erahnen, wie der spätere Prunksaal der Familie Buddenbrook bei der Premiere aussehen wird. Hier sind die Sänger noch in ihren Alltagsklamotten. Immer wieder lässt Reiners unten aus dem Bühnengraben Orchester und Sänger die besonders schwierigen Stellen wiederholen. Bis es passt.

Thomas Manns Lieblings-Akkord ist auch dabei

Eine große weite Leere herrscht jetzt dort, wo später das Publikum sitzen wird. Hier sind Theaterintendant Daniel Karasek als Regisseur und Komponist Ludger Vollmer vor einem Pult ins Bühnengeschehen und die Noten vertieft. Thomas Mann hätte sicher seine Freude gehabt, meint Vollmer, denn er würde neben den Buddenbrooks auch seinen Lieblings-Akkord wieder hören. "Der Tristan-Akkord spricht von einer nicht auflösbaren Sehnsucht, auch von einer starken Sexualität und Erotik", erklärt der Komponist.

Überhaupt hat Vollmer viele Musikzitate in die Buddenbrook-Oper eingeflochten. "Da hört man dann ein Trinklied oder ein Kriegslied und dann dazu von Johann Sebastian Bach die Partita in E-Dur", erklärt er. "Diese vielen Zitate, die ich mit großer Lust verwende, erzählen vom bildungsbürgerlichen Vokabular der Familie Buddenbrook."

Hanno ist erwachsen geworden

Für die Ohren gibt es also viel zu entdecken. Aber auch die Roman-Kenner werden sich erfreut und erstaunt die Augen reiben. Denn Autor Feridun Zaimoglu lässt alle wichtigen Figuren von Beginn an mitspielen. Thomas und Gerdas Sohn Hanno ist erwachsen. Regisseur Karasek: "Ich finde, das ist eine ganz wunderbare Übersetzung. Weil er Hanno groß macht in der Oper und ihm wirklich auch Raum gibt, ihn also nicht nur zu einem 14-jährigen, rumrennenden Knaben macht."

Rüstungsgeschäfte der Buddenbrooks: "So aktuell wie keine Oper sein kann"

Die Buddenbrooks wurden außerdem in die heutige Zeit versetzt. Statt mit Getreide wird mit Waffen gehandelt. "Wir haben das Ganze zum ersten Mal besprochen vor drei Jahren", erinnert sich der Regisseur. "Da fand ich den Aspekt mit den Rüstungsgeschäften noch etwas hergeholt. Jetzt wissen wir, dass uns das eingeholt hat. Das Thema ist so aktuell wie keine Oper entstehen kann." Die Buddenbrooks als Oper - Daniel Karasek meint, dafür ist jetzt genau die richtige Zeit.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Moin! Schleswig-Holstein – Von Binnenland und Waterkant | 30.04.2024 | 19:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Oper Romane