Tag der Pressefreiheit: Georg Mascolo kommt an Lübecker Schule

Heute ist Internationaler Tag der Pressefreiheit. In der Thomas-Mann-Schule in Lübeck diskutiert zu diesem Anlass am Vormittag der renommierte Journalist Georg Mascolo mit einer elften Klasse des Gymnasiums. Mascolo war unter anderem Chefredakteur von Der Spiegel und leitete den Rechercheverbund aus NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. Die Veranstaltung ist Auftakt des bundesweiten Projektes "Journalismus macht Schule". Dabei kommen Medienvertreter mit Schülerinnen und Schülern ins Gespräch und sprechen zum Beispiel über die Gefahr von Fake-News. Schulen können sich bei der Landesbeauftragten für politische Bildung Schleswig-Holstein bewerben. | NDR Schleswig-Holstein 03.05.2024 08:00 Uhr

Bürgerforum: Schleswig-Holsteiner diskutieren über Klimaschutz

Schleswig-Holstein will bis 2040 klimaneutrales Industrieland werden. Dafür hat die Landesregierung das Klimaschutzprogramm 2030 ins Leben gerufen. Das Programm gibt vor, an welchen Stellen im Land CO2 eingespart werden soll. 50 Menschen aus Schleswig-Holstein diskutieren heute Abend im Landeshaus, wie Klimaschutz sozialverträglich umgesetzt werden kann. Ergebnisse aus diesem Bürgerforum sollen im Juli der Landesregierung vorgelegt und im Klimaschutzprogramm mit aufgenommen werden, heißt es. | NDR Schleswig-Holstein 03.05.2024 08:00 Uhr

Champions League: THW Kiel schafft das Wunder und steht im Final Four

Der THW Kiel hat im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League das Handball-Wunder vollbracht. Der deutsche Rekordmeister zog gegen Montpellier HB nach einer 30:39-Niederlage im Hinspiel am Donnerstagabend durch ein 31:21 (17:12) ins Halbfinale ein. | NDR Schleswig-Holstein 03.05.2024 07:00 Uhr

Hinterlandanbindung: Fehmarn reicht Klage gegen Bundesrepublik ein

Fehmarn (Kreis Ostholstein) und der Wasserbeschaffungsverband (WBV) Fehmarn haben am Donnerstagnachmittag gegen das jüngst erteilte Baurecht der Schienenhinterlandanbindung zum Fehmarnbelttunnel Klage eingereicht. Das sagte Fehmarns Bürgermeister Jörg Weber (SPD) NDR Schleswig-Holstein. Mit der Klage soll erreicht werden, dass die Bahn die Gespräche mit der Stadt Fehmarn noch einmal aufnimmt, so Weber. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig soll über den im März erteilten Planfeststellungsbeschluss für die ersten 11,5 Kilometer der Strecke Lübeck-Fehmarn entscheiden. Klagegegner ist die Bundesrepublik Deutschland, die durch das Eisenbahnbundesamt vertreten wird. | NDR Schleswig-Holstein 03.05.2024 07:00 Uhr

Brokstedt-Prozess: Anklage fordert lebenslange Haft, Verteidigung will Unterbringung in Psychiatrie

Im Prozess um die tödliche Messerattacke in Brokstedt am Itzehoer Landgericht (Kreis Steinburg) hat die Anklage in ihrem Plädoyer lebenslange Haft gefordert. Der mutmaßliche Täter habe völlig unvermittelt in einer Alltagssituation ihm völlig fremde Menschen getötet. Die Staatsanwältin hält den Angeklagten für voll schuldfähig. Sollte das Gericht ihrem Antrag folgen, wäre das Strafmaß für Ibrahim A. 15 Jahre Gefängnis ohne Aussicht, danach entlassen zu werden. Verteidiger Björn Seelbach forderte am Donnerstag die Unterbringung seines Mandanten in einer psychiatrischen Einrichtung. Aufgrund seiner psychotischen Störungen sei sein Mandat nicht schuldfähig. Für den Fall, dass das Gericht die Frage der Schuldfähigkeit anders bewerte, beantragte der Verteidiger eine Gesamtstrafe wegen zweifachen Totschlags sowie vierfacher gefährlicher oder schwerer Körperverletzung zu zehn Jahren. | NDR Schleswig-Holstein 03.05.2024 07:00 Uhr

Haus in Ahrensburg abgebrannt

In Ahrensburg (Kreis Stormarn) ist in der Nacht zu Freitag ein Einfamilienhaus komplett abgebrannt. Die 83-jährige Bewohnerin konnte ihr Haus im Weidenstieg nach Ausbruch des Feuers nach Angaben der Einsatzkräfte noch schnell verlassen. Nachbarn kümmerten sich um sie. Insgesamt waren etwa 120 Einsatzkräfte vor Ort, gegen 2 Uhr konnten sie das Feuer löschen. Ein Feuerwehrmann wurde den Angaben zufolge verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Die Brandursache muss noch geklärt werden. | NDR Schleswig-Holstein 03.05.2024 07:00 Uhr

Wetter: Erst Sonne, dann Schauer und Gewitter

Nach einem sonnigen Start in den Tag kommen von Süden her dichtere Wolken auf. Gebietsweise kommen Schauer herunter, örtlich sind auch kräftige Gewitter möglich, teils mit Starkregen und Hagel. Die Höchstwerte liegen bei 18 Grad auf Amrum und bei 22 Grad in Lübeck, an der Ostsee liegen die Temperaturen zwischen 14 und 19 Grad. | NDR Schleswig-Holstein 03.05.2024 06:00 Uhr

