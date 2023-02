Stand: 28.02.2023 09:19 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Einwohnerversammlung zur S4 in Ahrensburg

In Ahrensburg (Kreis Stormarn) soll es zur neuen S-Bahnlinie 4 eine Einwohnerversammlung geben. Das hat die Stadtverordnetenversammlung Montag nach Angaben des CDU-Fraktionsvorsitzenden Wolfdietrich Siller einstimmig beschlossen. Das genaue Datum ist noch unklar. Die Fraktionen hatten gemeinsam einen entsprechenden Antrag eingereicht. Für die neue S4 soll in Ahrensburg eine Station gebaut werden, andere Haltestellen müssen S-Bahn-tauglich umgebaut werden. In ein paar Jahren soll die Linie von Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) über Ahrensburg nach Hamburg fahren. | NDR Schleswig-Holstein 28.02.2023 08:30 Uhr

Holzversteigerung in Daldorf: Baumstamm für 13.000 Euro verkauft

In Daldorf im Kreis Segeberg sind am Montag wieder die wertvollsten Laubhölzer des Landes versteigert worden. Geboten wurde dabei pro Festmeter - das ist die Einheit, in der Holzstämme gemessen werden. Den höchsten Festmeterpreis gab es nach Angaben der Landesforsten mit knapp 2.390 Euro für eine Eiche aus dem Kreis Rendsburg-Eckernförde. Den besten Preis für einen gesamten Stamm erzielte ein Eichenstamm aus der Försterei Lütjensee im Kreis Stormarn. Er wurde für knapp 13.000 Euro verkauft. | NDR Schleswig-Holstein 28.02.2023 08:30 Uhr

Borstel: Einwohnerversammlung zur Flüchtlingsunterkunft

In Borstel (Kreis Segeberg) hat am Montagabend eine Info-Veranstaltung zur Flüchtlingsunterkunft in der ehemaligen Lungenklinik stattgefunden. Landrat Jan Peter Schröder (parteilos) schätzt, dass mehr als 150 Menschen da waren. Der Kreis und das Deutsche Rote Kreuz hatten zu der Veranstaltung eingeladen, um Fragen von Einwohnern zu beantworten. Außerdem konnte mit Gerüchten über Asylanten aufgeräumt werden, die in den vergangenen Tagen in den sozialen Medien umhergeisterten, erklärte Landrat Schröder. Die Unterkunft ist seit Anfang des Monats in Betrieb. | NDR Schleswig-Holstein 28.02.2023 08:30 Uhr

