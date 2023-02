Überfälle in Breiholz und Stapel: Prozess startet heute in Kiel

Prozessauftakt in Kiel: Senioren gefesselt und beraubt Stand: 28.02.2023 08:11 Uhr Vor dem Kieler Landgericht muss sich von heute an ein 56 Jahre alter Mann wegen Raubes verantworten. Laut Staatsanwaltschaft Kiel soll er in mindestens zwei Fällen in Häuser älterer Menschen eingebrochen sein.

Der Mann steht in Verdacht, die Senioren gefesselt und anschließend beraubt zu haben. Laut Anklageschrift bereitete der 56-Jährige die Taten bereits im Februar 2014 vor. Damals soll er während eines Freigangs aus der Justizvollzugsanstalt mit zwei Mittätern Häuser ausgekundschaftet haben.

Einbrüche in Breiholz und Stapel

Mehr als sieben Jahre später - im September 2021 - soll er dann - ebenfalls mit zwei Komplizen - in das Haus einer 83 Jahre alten Frau in Breiholz (Kreis Rendsburg-Eckernförde) eingebrochen sein. Er habe die Frau gefesselt, geknebelt und ausgeraubt. Laut Staatsanwaltschaft ist der Angeklagte im zweiten Fall - erneut mit zwei Mittätern - bei einem 80 und 81 Jahre alten Ehepaar in Stapel (Kreis Schleswig-Flensburg) ähnlich vorgegangen.

Geschätzte Beute hat einen Wert von 40.000 Euro

Die Täter sollen so Wertgegenstände und Bargeld im Wert von etwa 40.000 Euro erbeutet haben. Im Mai wollen die Richter ihr Urteil verkünden. Gegen die Komplizen laufen vor Gericht gesonderte Verfahren.

